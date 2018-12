Agrede a dos policías locales que lo identificaban en Inca

Dos agentes de la Policía Local de Inca sufrieron lesiones de diversa consideración anteayer al ser agredidos por una persona a la que iban a identificar. Uno de los agentes sufrió heridas en el labio y la fractura de un diente, mientras el otro recibió golpes en varias partes del cuerpo.

Según informó la Policía Local a través de la red social Facebook, los hechos ocurrieron el viernes por la tarde. Los dos agentes se encontraban en el centro de la capital del Raiguer cuando sospecharon de una persona y se dirigieron hacia ella para solicitarle la documentación.

El acusado reaccionó violentamente y la emprendió a golpes con los policías, causándoles heridas por las que precisaron asistencia médica. "Puede ser que nuestro trabajo no te guste, que nos critiques, pero no pongas en duda que tu seguridad es nuestra prioridad y nos partiremos la cara por ello si hace falta", señaló la Policía Local, que no ofreció más detalles del suceso.