"Le pegué tres veces con la barra en la cabeza; no quería matarlo"

Un joven acusado de intentar asesinar al padrastro de su mujer admitió ayer que le agredió, golpeándole en la cabeza con una barra de hierro, pero afirmó que no tuvo intención de acabar con su vida. "Fue una situación que se me fue de las manos. Le di tres golpes en la cabeza. No quería matarlo", explicó el sospechoso, para quien la fiscalía reclama doce años y medio de cárcel. La víctima aseguró que fue atacada por la espalda y, por tanto, sin opción de defenderse. "Sentí un golpe en la cabeza y caí desplomado", afirmó el hombre, que sufrió lesiones muy graves. La mujer del principal acusado, juzgada por abofetear a la víctima durante la trifulca, aseguró que esta y otras tres personas estaban agrediéndola y que su pareja actuó para defenderla.

Los hechos ocurrieron el pasado 10 de abril en la calle Regal, en Son Gotleu, donde vivían los acusados. Los implicados coincidieron en señalar que todo comenzó por unos muebles que la víctima tenía guardados en la cochera de la pareja. Según el sospechoso, el perjudicado, padrastro de su pareja, llegó acompañado de varias personas y "aporrearon" la puerta de su casa. "Llamé a mi mujer y cuando ella llegó empezaron a darle empujones. Yo cogí una llave del taller y le di en la cabeza. Le pegué tres veces", dijo el procesado, que reconoció una llave de bujías, una barra de hierro de unos 40 centímetros, como el arma utilizada en la agresión. "Fue una situación que se me fue de las manos. Para nada quería matarlo. Si pudiera le pediría perdón personalmente", sentenció. El acusado dijo también que en aquellas fechas era drogadicto y "consumía dos o tres gramos de heroína al día".

Su mujer admitió que durante la trifulca propinó "una bofetada en la cara" a su padrastro, hechos por los que se enfrenta a seis meses de prisión. "Él me sujetó. Tenía cuatro hombres encima, recibía golpes", señaló. La acusado contó que su pareja salió del portal de su casa y "le dio con la llave en cabeza" a su padrastro. "Ellos lo vieron venir", puntualizó para alegar que no fue un ataque a traición. "Le dio de lado", dijo la sospechosa.

El perjudicado, por su parte, afirmó que fue golpeado por la espalda. "Llegó ella [la acusada] y me pegó un guantazo. Le agarré los brazos y sentí un golpe en la cabeza. Caí al suelo, me levanté y me dieron otros dos", afirmó. La víctima sufrió un traumatismo craneoencefálico e insuficiencia respiratoria, por la que estuvo varios días en la UCI en estado muy grave.

Al concluir la vista, la fiscal mantuvo su petición de 12 años y medio de cárcel para el acusado. La defensa reclamó una condena por un delito de lesiones con las atenuantes de drogadicción y reparación del daño, ya que ha consignado 4.150 euros para indemnizar a la víctima.