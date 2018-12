El asesino de Lucía Patrascu: "Pido perdón a mis hijos"

"Soy un hombre pobre, todo lo que he trabajado durante cuarenta años se lo dejo a mis hijos. Pido perdón a mis hijos. Desde el primer momento he intentado dejárselo todo". Ioan Ciotau, acusado de asesinar a cuchilladas a su esposa Lucía Patrascu en el balcón de su casa en el Port de Pollença el pasado 29 de mayo de 2016, ha roto a llorar en el turno de la última palabra.

El hombre no ha podido reprimir las lágrimas al dirigirse por última vez al jurado popular que desde el lunes le está juzgando por asesinato en la Audiencia de Palma.

Durante las cuatro jornadas del juicio, el sospechoso, de 60 años y origen rumano, se ha mostrado impertérrito. Ni siquiera cuando declararon sus dos hijos el pasado lunes se emocionó. Siempre ha permanecido impasible sentado en el banquillo de los acusados.

Hoy al mediodía, cuando su abogado defensor informaba sobre la atenuante de reparación del daño, se ha emocionado. Ioan Ciotau ha sacado un pañuelo para secarse las lágrimas. Su letrado explicaba que aunque las tierras que tiene en Rumanía no están a su nombre, las dos casas que hay construidas allí son suyas y serán para sus dos hijos. "No tiene a nadie más en Mallorca, no tiene más hijos. Todo es para ellos", ha subrayado el abogado.

El jurado popular recibirá el objeto de veredicto mañana por la mañana y, posteriormente, se retirará a deliberar. Fiscalía y acusación popular piden 22 años de cárcel para Ciotau por asesinato con alevosía y la agravante de parentesco. La acusación particular solicita otros dos años más por maltrato habitual, es decir, 24 años de prisión. Mientras, la defensa reclama la absolución o, de forma alternativa, diez años de cárcel por homicidio con las atenuantes de confesión, dilaciones indebidas y reparación parcial del daño.