Alertan sobre timos con falsos revisores de gas en Calvià Vila y Palmanova

La Policía Local ha detectado la presencia de falsos revisores de gas en casas y locales de Palmanova y Calvià. Las sospechas de los residentes se fundamentan en que los supuestos técnicos no portan uniforme de empresa ni ningún tipo de documentación acreditativa de su supuesta labor.

Ante esta avalancha de supuestos impostores en las revisiones de gas, muy habitual cuando empieza la temporada de invierno, agentes de la Policía Local de Calvià han intensificado las labores de vigilancia. Los funcionarios intentan disuadir a posibles estafadores, aunque no se han encontrado a ninguno hasta el momento. La Policía Local de Calvià recomienda desconfiar de visitas inesperadas y pedir el carné profesional al revisor. Si no se ha requerido la inspección, se insta a no abrir la puerta.