"Le pregunté a mi padre '¿por qué has hecho esto?' y él me dijo que ella debía morir"

El hijo de Ioan Ciotau y Lucía Patrascu ha manifestado hoy en el juicio con jurado contra su padre por asesinar a cuchilladas a su madre en el balcón de casa en el Port de Pollença el pasado 29 de mayo de 2016 que su progenitor era celoso y no se quería separar de ella.

El joven ha recordado que el día del crimen se encontraba durmiendo en el domicilio familiar. "Escuché gritos de mi madre y me desperté. Salí a ver qué pasaba. Vi a mi padre cómo discutía con mi madre. Era una discusión fuerte. Él la cogió del cuello. Ayudé a mi madre y los separé. Le dije a mi madre que se fuera de allí y ella salió al balcón", ha apuntado el testigo.

"Mi padre fue hacia la cocina. Yo cerré la puerta de la cocina. Él salió con un cuchillo en la mano, no conseguí pararlo porque era más fuerte que yo. Entonces, salí corriendo a la calle para pedir ayuda. Me asusté al verle con el cuchillo. Abajo había mucha gente. Subí con un vecino pero mi padre ya bajaba", ha agregado el hijo de la víctima.

"Cuando mi padre bajaba a la calle lo vi manchado de sangre. Le pregunté ´¿por qué has hecho esto?´ y él me dijo que ella debía morir", ha recalcado el joven. "La gente le decía de todo, asesino, animal", ha subrayado.

"No sé si estaba bebido. Él estaba alterado, muy estresado, no dormía, me dijo que tomaba pastillas para la depresión. Tenían peleas como cualquier matrimonio", ha indicado el testigo.

Su hermana, la hija de Patrascu, también ha señalado que veía a su padre alterado, deprimido y que no estaba bien. Según su versión, tenían discusiones como todas las familias pero él no agredía a su madre. Sin embargo, la mujer ha recordado que en Rumanía él sí la maltrataba: "Siendo niños pequeños a veces él pegaba a mi madre y a nosotros".

"Tengo la sensación de que mi padre no se arrepiente. Sus explicaciones son banales para mí, no tienen sentido. Creo que mi madre se quería separar de mi padre. Mi padre me dice que él no es culpable al cien por cien", ha concluido la hija.