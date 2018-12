Juicio por revelación de secretos por remitir fotos íntimas de su expareja

Un hombre fue juzgado ayer en Palma por revelación de secretos por presuntamente remitir fotografías de la vida íntima y privada de su expareja a finales de 2013 para dar a conocer que mantenía otra relación con otra persona. El acusado negó los cargos. Su abogado defensor solicitó su libre absolución al considerar que los hechos no habían quedado acreditados y que existía una enemistad manifiesta con la víctima.

La fiscal pidió su condena por revelación de secretos al considerar que el sospechoso accedió a material sensible de la vida íntima de la perjudicada sin contar con su consentimiento. La acusación particular solicitó tres años de prisión y multa por difundir las fotos y suplantar a su ex para obtener sus facturas de teléfono. El caso quedó ayer visto para sentencia.