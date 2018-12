Aparatoso accidente de un coche en Can Valero

El polígono de Can Valero ha sido esta noche escenario de un aparatoso accidente entre dos vehículos que si bien no ha dejado heridos ha ocasionado desperfectos en otros coches que estaban aparcados en la zona. El suceso ha tenido lugar sobre las 21.30 horas en el Camí dels Reis cuando un vehículo ha girado de improviso para entrar en el aparcamiento de del bar Coyunda, y ha chocado con un vehículo que circulaba a su lado. Como resultado de la colisión se han visto afectados algunos de los vehículos que estaban estacionados en la zona.

En el suceso motivado por una maniobra impridente se han visto implicados una furgoneta y un Citroen C3, que han sufrido considerables daños debido a la colisión, aunque por suerte no se han registrado heridos, dado que es una zona muy transitada por los clientes de los locales de ocio. No obstante, sí que ha afectado a varios vehículos estacionados. Media hora después del accidente aún no había llegado la Policía para controlar el tráfico.