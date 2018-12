Joyas de oro tiradas al retrete

La 'Operación Palton' de la Guardia Civil contra una hiperactiva banda de ladrones internacional, de origen chileno, se precipitó, ante el evidente riesgo de fuga de alguno de sus miembros y al detectar el envío por paquetería de joyas robadas a Chile. La actuación a contrarreloj se llevó la tarde del miércoles, con la detención del cabecilla en un avión cuando se disponía a volar a Londres, y prosiguió la madrugada del jueves. Los investigadores averiguaron que los otros cinco compinches se alojaban de forma ilegal en las habitaciones que tenía un bar de la calle Francesc Barceló i Combi, en Pere Garau.

Al verse sorprendidos, los delincuentes intentaron deshacerse a toda prisa de todas las joyas sustraídas incriminatorias arrojándolas por el inodoro. Uno de los agentes acometió la impagable tarea de introducir el brazo en el retrete, convenientemente protegido con guantes y con un plástico, para recuperar los anillos y las alhajas de oro robadas en casas de Bahía Azul, El Toro y Marratxí. Una vez limpias, están expuestas en la Comandancia de la Guardia Civil en Palma para que sus legítimos propietarios las puedan recuperar.

Cumpleaños feliz



Hace varios días, un acusado de origen senegalés aceptó un año de cárcel en un juzgado de Palma por agresión sexual por acosar sexualmente a una compañera de trabajo en un restaurante de la isla. La magistrada luego le suspendió la pena. El hombre, preocupado, pidió permiso a la jueza para poder viajar. "A primeros de diciembre es el cumpleaños de mi hija, quiero ir a verla", indicó el encausado. La magistrada no se opuso y le autorizó. Una vez la sentencia fue firme, le devolvió el pasaporte, que lo tenía retirado como medida cautelar.



Un botín de gafas de sol



Una activa banda ha sido desarticulada en las últimas semanas en Palma gracias a la detención de tres extranjeros. El grupo se había especializado en sustraer valiosas gafas de sol en comercios de la ciudad. El botín solía ser cuantioso si se tiene en cuenta que cada pieza de primeras marcas vale más de 300 euros. Los sospechosos fueron identificados y localizados y ya han tenido que responder ante la Justicia.



Con la escalera a cuestas



Esta semana, la Policía Nacional descargaba de su furgón una escalera de madera. No es que se dediquen ahora los agentes a las reformas. Se trataba de una prueba, una pieza de convicción, que habría utilizado un caco para acceder a un domicilio de Palma en el que robó. El supuesto ladrón reconoció ante la jueza de guardia que había cogido la escalera de una furgoneta de una empresa instaladora para poder penetrar luego en una casa. El sospechoso ingresó en prisión, sin la escalera, claro. No vaya a ser que la utilice para escapar de la cárcel.



Un bronceado intenso



Esta semana una joven se presenta en las oficinas de documentación para renovarse el DNI y el pasaporte. Hasta ahí, nada anormal. El problema surge cuando le piden una fotografía para los documentos. La joven le entrega la foto y el funcionario no da crédito. ¿Es una broma? La mujer de la foto es una mulata que no se parece en nada a la mujer que tiene delante. Pero la joven insiste, en que es ella, lo que pasa es que en verano se pone muy morena. El encargado del DNI no se lo traga. Se ha fijado que la joven había llegado acompañada por un hombre de raza negra que esperaba sentado a que finalizara el trámite. La pareja acabó detenida por un intento de falsificación documental, a los que tendrían que aplicarles la agravante de chapuceros.



Primera toma de contacto



El nuevo coronel jefe de la Guardia Civil de Balears, Alejandro Hernández Mosquera, ya conoce su nuevo destino. Esta semana el coronel se ha presentado en la Comandancia de Palma y ha recorrido diversas oficinas, en una primera toma de contacto con su destino, donde saludó a los oficiales y guardias con los que va a trabajar. Ese mismo día regresó a Madrid, ya que no se incorporará oficialmente a su puesto hasta finales de la semana que viene. El que se ha dado más prisa es el comisario Gonzalo Espino, que será presentado mañana mismo como nuevo jefe superior de Policía de Balears.



Más denuncias por maltrato



Desde el brutal crimen de violencia machista del pasado 16 de noviembre en una tienda de muebles en Palma se han incrementado las denuncias por maltrato. En las últimas dos semanas, ha aumentado el número de mujeres que han acusado a sus parejas o exparejas de agresiones físicas, amenazas o quebrantamiento de órdenes de alejamiento. Las detenciones por violencia de género no cesan.



Alud de oficios policiales



También han crecido los oficios policiales que se remiten directamente desde la Policía a los juzgados de violencia sobre la mujer de la ciudad en los que las víctimas relatan unos hechos o ponen en conocimiento sus temores respecto a su compañeros sentimentales o excompañeros. Los juzgados normalmente devuelven estos oficios a la Policía para que investigue estos casos, identifique a los sospechosos, les tome declaración y haga una valoración de riesgo de la perjudicada.



Fuga de funcionarios



Esta semana, durante unas jornadas sobre violencia machista celebradas en el Colegio de Abogados de las Illes Balears, quedó patente las carencias que tienen los juzgados especializados en violencia de género. El déficit material, humano y normativo que padecen son cuestiones desalentadoras que han provocado la fuga de funcionarios muy competentes y hasta de jueces expertos en la materia y con una gran trayectoria y sensibilidad. El problema se agrava porque el vacío que dejan estos especialistas es muy difícil de cubrir.



"Prohibido rendirse"



El nuevo sindicato policial Jupol ha tenido un crecimiento fulgurante desde su creación el pasado mes de abril. Su programa se ha centrado en la completa equiparación de Policía Nacional con las policías autonómicas. Su matriz Jusapol, nacida en junio del año pasado, reclama también las mismas condiciones para los guardias civiles. Además de lograr la recogida de 550.000 firmas para una Iniciativa Legislativa Popular en tiempo récord, uno de sus secretos ha sido su impactante merchandising. Muchos de ellos lucen pulseras con los lemas "Prohibido rendirse", "Yo soy Jusapol" o "equiparación ya"



Un robo inoportuno



Un perito debía declarar el jueves en un juicio en Palma, pero el día anterior le robaron la cartera en Madrid y, al no tener documentación, no pudo volar a Mallorca. Su declaración fue aplazada.