Dos incendios provocaron ayer cuantiosos daños en viviendas en Can Picafort y el Port d'Alcúdia. Los siniestros no causaron víctimsas. El primer fuego se declaró a las cuatro menos cuarto de la tarde en un primer piso de la calle Joan Mascaró i Fornés, en Can Picafort. Una hora más tarde comenzó otro incendio en una vivienda de la avenida de Mèxic, en el Port d'Alcúdia. Los dos siniestros fueron sofocados por los Bombers de Mallorca de Inca, Alcúdia y Artà.