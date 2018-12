Aplazan el juicio en Palma contra dos jóvenes por violar a la vez a una mujer ebria

La Audiencia de Palma ha aplazado este viernes para la próxima semana el juicio contra dos jóvenes de 27 años por violar a la vez a una mujer en estado ebrio en su domicilio en el Port d´Alcúdia en mayo de 2015.

Los dos sospechosos han comparecido este viernes ante el tribunal de la sección segunda. Tanto la fiscal como los abogados de la acusación particular y la defensa han solicitado a la sala la suspensión de la vista oral.

La Audiencia ha accedido y ha pospuesto el juicio para el próximo viernes, ya que no ha podido comparecer este viernes una médico forense y el letrado de la acusación particular había sido designado hace pocos días y no había podido estudiar el procedimiento.

La fiscalía reclama para los dos acusados sendas penas de 14 años de prisión por un delito de agresión sexual con acceso carnal. También pide diez años de libertad vigilada, la prohibición de acercarse y comunicarse con la víctima por un tiempo superior en diez años y una indemnización de 20.000 euros.

Los hechos sucedieron el pasado 17 de mayo de 2015, de madrugada, cuando los dos procesados conocieron a una mujer en las cercanías de una conocida discoteca del Port d´Alcúdia. Al ver que se hallaba bebida, se ofrecieron a acompañarla hasta su casa.

Una vez en el portal, con la excusa de beber agua, consiguieron subir al domicilio, donde los dos jóvenes presuntamente llevaron a la perjudicada al dormitorio, la desvistieron y la forzaron a la vez. La mujer trató de quitárselos de encima con empujones y les pidió que pararan, pero los dos sospechosos no le hicieron caso y siguieron violándola, según la acusación. Finalmente, ambos abandonaron la vivienda.

La víctima sufrió diversas lesiones. Padeció perjuicios morales y físicos. Días después, un juzgado de instrucción de Inca prohibió a los dos jóvenes aproximarse y comunicarse con la perjudicada.