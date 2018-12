El rey del cachopo niega que la maleta en la que estaba el cuerpo fuera suya

César Román Virueque, el empresario conocido como el "rey del cachopo", ha defendido ante la jueza su inocencia y ha negado que la maleta de grandes dimensiones en la que apareció el torso de su novia Heidi Paz fuera la que portaba cuando acudió con un taxista a la nave donde se hallaron los restos.

Fuentes jurídicas han informado de la declaración de Román, quien ha comparecido esta tarde a petición propia ante la titular del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid, Rosa María Freire, que el pasado 20 de noviembre acordó su prisión provisional.

En su comparecencia, que ha durado una hora y veinte minutos, Román ha negado que la maleta de grandes dimensiones en la que apareció el torso de la víctima fuera la que portaba cuando un taxista le acercó a la nave en el distrito de Usera (Madrid) el pasado 5 de agosto, cuando supuestamente la mató, dado que ese día llevaba otra.

Fue el pasado 13 el agosto cuando debido a un incendio en la nave se descubrió una maleta con el torso de su novia Heidi Paz.

Además, el investigado no ha querido decir por qué no denunció la desaparición de la mujer si era su pareja, si bien ha querido dejar claro en varias ocasiones que él no ha matado a nadie.

El supuesto homicida ha abandonado el juzgado esposado y defendiendo ante los medios que es inocente.

Eso sí, la causa pasará ahora a los Juzgados de Violencia Sobre la Mujer para que sea el nuevo órgano judicial competente el que finalice la investigación una vez que la magistrada se ha inhibido por considerar que el crimen es un caso de violencia machista al existir una relación sentimental clara entre Román y la víctima.

Hasta que el nuevo juzgado asuma la causa, la magistrada continuará practicando diligencias como precisamente sucedió hoy.

Por otra lado, las partes han tenido acceso al sumario -de cuatro tomos- en el que constan dos cartas que le escribió la víctima a Román en las que le decía que estaba enamorada y quería estar con él.

Todo ello después de que sufriera un aborto natural el pasado julio, dos meses después de empezar la relación sentimental, aunque no se sabe qué lo provocó.

La mujer, además, nunca interpuso denuncia alguna sobre supuestos malos tratos contra el investigado, han añadido las fuentes, que han calificado a Román de "posesivo, obsesivo y controlador".

Mientras tanto, la Policía sigue buscando las extremidades de la mujer que la autopsia preliminar descarta que muriese por asfixia o envenenamiento.

Al margen de su declaración, el "rey del cachopo" ha solicitado trabajar como cocinero en el centro penitenciario de Soto del Real, donde no ha tenido ningún problema y es notable, añaden fuentes penitenciarias consultadas por Efe, que "está hecho a la vida carcelaria" por el amplio historial delincuencial que acumula.

En él se incluye su estancia en la prisión gaditana de Puerto II en 2008 durante un mes aproximadamente por un delito de lesiones cometido dos años antes, según las fuentes que señalan que César Román tiene "muchos" procedimientos abiertos, la mayoría relacionados con sus negocios, en diferentes órganos judiciales.

Además, la Audiencia Provincial de Madrid confirmó el pasado 20 de junio la condena a un año y tres meses de cárcel que en febrero le había impuesto el Juzgado de lo Penal número 34 de la capital por maltratar a su exmujer en presencia de su hija, pese a tener en vigor una orden de protección.