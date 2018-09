Mensaje en el atasco: "Modere su velocidad"

Miles de conductores se vieron atrapados el martes por la tarde en un monumental atasco provocado por el corte de la carretera dea causa de las obras de la. Pese a que el cierre había sido anunciado, las retenciones comenzaron a mediodía y se agravaron durante la tarde con la hora punta que coincide con la salida de los colegios. Muchos de los afectados, atascados en interminables colas que llegaban desde la autopista del aeropuerto hasta la salida dese vieron sorprendidos por los mensajes expuestos en los paneles de la Vía de Cintura:

Gracias de parte de 'dixie'

El pasado sábado los Bombers de Palma tuvieron que acudir a un domicilio de la calle Joan de Saridakis porque Dixie, un gato doméstico, se había metido en un buen lío. No se sabe muy bien cómo, el minino se había metido en el interior de un adorno de la fachada de la casa, a sus buenos cinco metros de altura. Uno de lo bomberos tuvo que encaramarse hasta allí en una escalera y, haciendo gala de una gran sangre fría, tranquilizar al felino, de un tamaño más que respetable, hasta que pudo engancharlo del lomo y bajarlo sano y salvo hasta el suelo. Los dueños de Dixie han hecho pública una nota de agradecimiento a los "maravillosos bomberos". Dixie, mientras tanto, se recupera bien del susto en casa.

Un baile muy caro

A la una y media de la madrugada del pasado domingo, dos jóvenes que van en un Mini descapotable por la calle Miquel dels Sants Oliver de Palma se ponen de pie el el coche, incluido el conductor, y se ponen a bailar mientras circulan. Pero no tienen en cuenta que otro conductor les está grabando. El vídeo llega a través de las redes sociales a la Policía Local de Palma, que abre una investigación. Tras el análisis de la grabación consideran que no se les puede imputar un delito contra la seguridad vial, ya que no parece que pusieran en riesgo la vida de otras personas, pero la conducta supone una temeridad manifiesta, por lo que se les sanciona por conducción imprudente. A través de la matrícula se localizó al conductor y se le notificó la sanción: 500 euros. La próxima vez igual se lo piensa y detiene el vehículo antes de ponerse a bailar.

Juanito vuelve al banquillo

Juanito, un delincuente juvenil muy conocido durante su etapa como menor ya que era multirreincidente y llevaba de cabeza a la Policía por sus continuos robos en Palma, ha vuelto al banquillo de los acusados. Hace varios días fue juzgado en la sede de Vía Alemania por un hurto. El joven se conformó con una pena menor. El muchacho se encuentra preso, ya que tiene varias causas en contra, la mayoría por delitos contra el patrimonio. Y ha sido condenado en diferentes ocasiones.

Miradas que delatan

La semana pasada, un hombre de edad avanzada y que tiene una enfermedad mental fue juzgado en Palma por abusos sexuales a una joven veinteañera en unos grandes almacenes de la ciudad. Según la víctima, cuando se cruzó con el sospechoso la tocó en la zona genital adrede. El psiquiatra del acusado explicó que vive en su mundo debido a un trastorno mental, unido al parkinson, que le provoca una ralentización motora y mental. "Es muy lento de movimientos y de reflejos", indicó el especialista. Sin embargo, en cuanto la joven perjudicada entró en la sala, le lanzó una mirada de arriba a abajo. En el momento en el que la muchacha relataba cómo él la había tocado, el sospechoso reaccionó de inmediato y trató de interrumpirla diciendo: "¡Mentira!". La magistrada le llamó la atención.

Mallorca, un gran destino

Esta semana la Audiencia de Palma ha juzgado una presunta estafa millonaria en una escuela de pilotos muy conocida años atrás, Air Pal, que cerró sus puertas a finales de 2007 dejando a una treintena de alumnos sin su dinero y sin acabar su formación. El primer día de la vista oral, la sala sobreseyó la causa respecto a un quinto acusado gravemente enfermo y que no se encontraba en condiciones de declarar.

El sospechoso compareció a través de videoconferencia desde Granada y sufrió una indisposición en pleno juicio. Uno de sus abogados se desplazó a Palma. Cuando el tribunal archivó el caso para él, el letrado se retiró de la sala. "He terminado mi estancia en Mallorca, que se está muy bien aquí", aseguró el letrado con una amplia sonrisa. La previsión de cinco días de largas sesiones no se cumplió para él, ya que en un par de horas solucionó el caso. El resto tuvo que esperar hasta el viernes al mediodía a que el juicio quedara visto para sentencia.