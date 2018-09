La fiscal mantiene sus penas de seis años de cárcel por la estafa en la escuela de pilotos

La fiscal mantuvo ayer su petición de pena de seis años de prisión para los cuatro acusados, dos hombres y dos mujeres, por la presunta estafa millonaria en la escuela de pilotos Air Pal, que cerró sus puertas a finales de 2007 dejando a una treintena de alumnos sin su dinero y sin completar su formación.

El ministerio público considera que los hechos constituyen un delito continuado de estafa. En concepto de responsabilidad civil, la fiscalía reclama que los encausados indemnicen a los 33 perjudicados con cerca de un millón y medio de euros.

Por su parte, el letrado de la acusación particular también mantuvo su petición de condena inicial. Mientras, los abogados defensores solicitaron la libre absolución de sus representados al destacar que no se cumplen los requisitos del tipo delictivo de estafa, ya que no ha habido engaño ni ánimo de lucro.

En el caso de las dos mujeres sospechosas, sus abogados argumentaron que no eran las administradoras reales de la empresa ni llevaban las cuentas ni la gestión de la entidad. Por tanto, no tenían ningún tipo de responsabilidad en estos hechos, según las tesis de las defensas.

Ninguno de los cuatro acusados hizo uso ayer del turno de la última palabra. Al mediodía, el caso quedó visto para sentencia en la quinta sesión del juicio.