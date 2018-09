Condenado a 18 meses un conductor ebrio y drogado por matar a un turista

Un juzgado de Palma haque también iba bebido en abril de 2017 en Magaluf

El acusado, español de 40 años, ha reconocido los hechos en la sala y se ha conformado con la pena por un delito contra la seguridad vial en concurso con un homicidio imprudente. La magistrada ha dictado sentencia ´in voce´ y le ha impuesto 18 meses de cárcel y la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores durante seis años, lo que conlleva la pérdida de vigencia del carné de conducir.

El sospechoso no cumplirá la condena en el centro penitenciario porque la jueza la ha suspendido la pena por un periodo de tres años en el que no podrá volver a delinquir y con la condición de que participe en programas de deshabituación de sustancias tóxicas, bebidas alcohólicas y otras adicciones.

Precisamente, la magistrada ha apreciado la circunstancia atenuante de toxifrenia, ya que el encausado cometió los hechos por su grave adicción a sustancias estupefacientes y bebidas alcohólicas.

El siniestro se produjo el pasado 23 de abril de 2017, sobre las tres de la madrugada, cuando el sospechoso conducía un coche, modelo Ford Focus, por la calle Pinada, muy cerca de Punta Ballena, en Magaluf, bajo los efectos de la ingesta previa de alcohol y del consumo de estupefacientes, por lo que tenía mermadas sus facultades psicofísicas con la consiguiente lentitud de reflejos y reducción del campo visual. Este estado en el que se encontraba el conductor limitaba gravemente su actitud para el manejo de vehículos a motor.

El hombre circulaba irregularmente realizando fuertes acelerones y a una velocidad superior a la que corresponde en esa vía, cuyo límite es de 30 kilómetros por hora.

Según la fiscalía, no tuvo capacidad de reacción al no prestar la debida atención y atropelló a un turista irlandés, Adrian O´Kane, de 40 años, cuando a la altura del número 4 de la calle Pinada cruzaba arrastrándose de rodillas debido al consumo previo de alcohol y de sustancias estupefacientes.



Tras arrollar al peatón, el conductor reaccionó al percatarse de lo ocurrido. La víctima falleció en el lugar de los hechos como consecuencia de las graves lesiones que sufrió, un severo traumatismo craneoencefálico.

Por su parte, la Policía Local de Calvià acudió al lugar del atropello y, tras practicarle la prueba de alcoholemia al conductor, dio positivo con dos tasas de 0,52 y 0,45 mg/l. También dio positivo al consumo de cannabis y cocaína.

Los familiares del fallecido se han reservado las acciones civiles derivadas de estos hechos. El coche estaba asegurado en la compañía Mutua Madrileña.