Una víctima de Air Pal: "No terminé el curso de piloto, me arruiné"

"Mi vida estuvo arruinada hasta 2014. Pedí un préstamo al banco de 60.000 euros, tuve que hipotecar mi casa, me ejecutaron propiedades y tuve que vender mi coche en 2012. En total pagué unos 30.000 euros por el curso de piloto. Desde el principio se veían cosas raras. No terminé el curso, me arruiné". Uno de los alumnos perjudicados de la escuela de pilotos Air Pal ha manifestado hoy en el juicio por estafa en la Audiencia de Palma que se sintió engañado. "Es como si vas a comprar un Mercedes y luego te dan un Seat", ha indicado.

"Yo fui pagando poco a poco, no fui tan tonto de pagarlo todo de una vez", ha detallado la víctima en la tercera sesión de la vista oral por estafa continuada por la que se sientan en el banquillo cuatro acusados, dos hombres y dos mujeres, quienes se enfrentan a sendas peticiones de pena de la fiscalía de seis años de prisión y una indemnización de cerca de un millón y medio de euros.

Otro afectado ha explicado que pagó a la escuela de pilotos 47.400 euros tras firmar un contrato a finales de marzo de 2007. "Hice 70 horas de vuelo de las 170 que me tocaban. La última vez que volé fue el 8 de diciembre de 2007. No nos dieron ninguna explicación ni nos devolvieron el dinero", se lamentó el testigo. "Conseguí el título de piloto porque me fui a Estados Unidos y allí me lo saqué. Me costó 58.000 euros", ha apuntado el hombre.

Un perjudicado pagó la totalidad del curso de una vez para tener un descuento. "Fue a mitad de 2006, firmé un contrato con el acusado por 52.900 euros, lo pagué todo. Me decidí por la escuela Air Pal por la buena fama que tenía. En noviembre de 2006 empecé las clases teóricas y el 26 de octubre de 2007 fue la última clase de teoría. Un mes después nos dijeron que la escuela estaba cerrada. Me quedó un tercio de las clases por cursar, hubo asignaturas que ni las empezamos. Y la última vez que volé fue el 1 de octubre de 2007", se ha quejado el testigo.

"De lo que pagué a Air Pal no recuperé nada. Aprobé la teórica por mi cuenta. Luego me saqué el título pagando 24.000 euros más en otra escuela de Palma. Allí volé más horas en tres meses y medio que en nueve meses con Air Pal", ha añadido el alumno perjudicado.

Otra joven ha recalcado que no hizo ninguna hora de vuelo pese a haber abonado unos 25.000 euros. "No obtuve el título ni me devolvieron el dinero. Fuimos allí un día y todo estaba cerrado. No me comunicaron tampoco que se había vendido la empresa en febrero de 2008", ha aclarado.

Algo similar le ocurrió a otra alumna, de la treintena que se vieron afectados por el cierre de la academia a finales de 2007. "En septiembre u octubre se fue todo a pique. Yo había pagado 24.400 euros en abril. No acabé ni el primer módulo teórico, hice un 15 por ciento solo. Tampoco di clases de vuelo. Se dejaron de dar clases, nade avisó y la escuela cerró. No se pudo entrar nunca más en la academia, había gente que tenía allí sus libros de vuelo", ha asegurado esta víctima.

"Se hizo una reunión, yo llevé a un abogado como si fuera un familiar. Luego, no se quisieron reunir conmigo porque yo iba con abogado, tan transparentes no eran. Nos condicionaron para que retiráramos la querella", ha recalcado la perjudicada. "Lo del tornado que hubo en esas fechas y que dañó un par de avionetas fue la última excusa. Si no hubiera habido el tornado, esa escuela hubiera cerrado igual", ha concluido de forma tajante la joven.