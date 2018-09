Condenan a once narcos a 25 años de cárcel por traficar con cocaína en Palma

Laha condenado a unaa penas que sumanpor dedicarse aen la isla entre 2011 y 2012.

Once acusados, la mayoría de origen nigeriano, admitieron ayer los cargos ante el tribunal de la sección segunda. Tres de ellos aceptaron sendas condenas de tres años de cárcel y multas que rozan el millón de euros por un delito contra la salud pública. Mientras, los ocho sospechosos restantes se conformaron con dos años de prisión y distintas multas que oscilan entre el medio millón de euros y 50.165 euros.

La fiscalía inicialmente reclamaba casi cien años de prisión y multas millonarias a 16 encausados por narcotráfico y pertenencia a grupo criminal. Cinco imputados no comparecieron ayer en el juicio. El resto, nueve hombres y dos mujeres, confesaron los hechos ante la sala.

Los letrados defensores alcanzaron un acuerdo con la fiscal para que la mayoría de sus representados no ingresaran en prisión. El ministerio público no se opuso a que se les suspendiera la pena de cárcel a los sospechosos que aceptaron dos años de cárcel. El tribunal finalmente les suspendió la condena con la condición de que no vuelvan a delinquir durante un periodo de cinco años.

Los principales encausados mantenían una estructura estable asentada en Madrid a partir de la cual procedían a la venta de cocaína a otros sospechosos residentes en Mallorca y Almería, quienes distribuían las sustancias entre los consumidores finales. La banda, que actuaba entre junio de 2011 y principios de 2012, utilizaba correos humanos, 'mulas', que transportaban los estupefacientes en el interior de su organismo. El 5 de octubre de 2011, uno de ellos fue sorprendido en el aeropuerto de Palma con más de un kilo en su intestino. Luego, se sucedieron otros viajes. La Policía Nacional intervino más de cuatro kilos de cocaína a la banda.