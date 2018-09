Gasta 1.500 euros en un burdel de Palma y denuncia que le robaron la tarjeta

Unfue juzgado ayer pory denunciar después quepara intentar recuperar el dinero. El acusado, que no acudió a la vista oral, se enfrenta a una petición de. Varios testigos explicaron ayer que estabacuando ocurrieron los hechos. Su abogado alegó que no hubo mala fe, si no que no recordaba haber gastado el dinero.

Los hechos ocurrieron en diciembre de 2014, cuando el acusado acudió a la Policía Nacional y denunció nueve movimientos con su tarjeta de crédito sin su consentimiento. En total, le habían desaparecido 1.485 euros. Para sorpresa de los agentes, el hombre tenía la tarjeta y aseguró que solo se la habían robado "un tiempo". El sospechoso reclamó entonces el dinero a su entidad bancaria.

Pero la investigación policial reveló que buena parte de los movimientos se habían efectuado en un prostíbulo de Palma. Los agentes, según explicó uno de ellos durante el juicio, comprobaron que el hombre había estado allí consumiendo durante horas. "Su versión no cuadraba", dijo el investigador sobre la denuncia presentada.

El dueño del local explicó en la vista que el acusado y dos mujeres que le acompañaban tomaron "champán y whisky". El hombre, dijo, "iba borracho perdido" y pagó todas las consumiciones –de hasta 500 euros– con su tarjeta de crédito introduciendo el código de seguridad en el datáfono. Esta versión fue ratificada por una trabajadora del establecimiento.

Al concluir la vista oral, la fiscalía mantuvo su petición de cinco meses de prisión por delitos de denuncia falsa y estafa en grado de tentativa. El abogado defensor, por su parte, reclamó su absolución al entender que no hubo mala fe en la denuncia del hombre. Según sostuvo el letrado, estaba tan ebrio cuando ocurrieron los hechos que no recordaba haber gastado el dinero.