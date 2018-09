El estafador que posó para el mundo entero

Eufemismo infernal

es un tipo peculiar. El hombre más buscado de Mallorca por la estafa inmobiliaria de unosllevaba una vida de lujo y placeres , regada con Moet & Chandon y al volante de coches exclusivos. Aficionado al juego, era conocido en el Casino como '' por el corte y el color de su pelo. En septiembre de 2016, cuando según la investigación había estafado ya a decenas de personas con sus promociones fantasmas, posó para el mundo entero. El coche de Google, que recorre las calles tomando imágenes para sus mapas, pasó por delante de la oficina donde Mallorca Investment y Lujo Casa ofrecían las viviendas, en la calle Cardenal Rossell. Y García Roldán no dejó pasar la oportunidad.. A su lado, aparcado en la acera, un



Los Ángeles del Infierno han estado muy pendientes del apuñalamiento que sufrieron dos de sus miembros el pasado lunes de madrugada en s'Arenal. La banda se planteó la posibilidad de enviar gente a Mallorca para tomar cartas en el asunto. Según ha explicado Frank Hanebuth, líder de la organización, a este diario, "para socorrer" a su compañero. Un eufemismo para dejar claro que las agresiones a los suyos no quedan impunes. Descartaron la posibilidad cuando supieron que la Policía ya había detenido al agresor.



Un tipo duro



El hombre que apuñaló a estos dos ángeles del infierno también ha demostrado ser un tipo duro. La Policía lo detuvo tras pegarle un tiro en una pierna. El disparo le alcanzó el tobillo, pero fue limpio y no dañó huesos ni vasos importantes. Pero un tiro es un tiro, y el acusado estuvo dos días hospitalizado. Los médicos le ofrecieron calmantes para mitigar el dolor, pero los rechazó.



Quiere ir preso



Un hombre ha sido detenido tres veces esta semana en Palma por quebrantar una orden de alejamiento. No puede acercarse a otro hombre ni al bar que este regenta, pero hace caso omiso a esta prohibición y acude con frecuencia al local. Al parecer, pretende que lo metan en prisión. De momento, no lo ha conseguido. El pasado viernes fue puesto a disposición judicial y volvió a quedar en libertad.



Un duelo mal llevado



El pasado 31 de agosto, dos agentes de la Policía Local de Palma que iban a entrar en la comisaría de Son Gotleu, en la calle José de Diego, se percatan de que un hombre está saltando una valla de un solar anexo. Le siguen y le encuentran llorando sentado bajo un árbol. Los policías le preguntan qué le pasa y el hombre, entre lágrimas, explica que su madre ha muerto en Marruecos y que no puede ir a verla porque después no podrá volver a entrar en España. Los agentes le aconsejan que se ponga en contacto con los Servicios Sociales pero le insisten en que no puede estar allí, al tratarse de un solar privado cerrado y situado además junto a la comisaría. El hombre se marcha, pero apenas cinco minutos después llama a la puerta del edificio policial. El policía que va a abrir le sorprende dándose cabezazos contra la puerta al tiempo que grita: "¡Sois unos hijos de puta, llevadme a mi país!".

El agente trata de controlarle pero el hombre se tira al suelo y provoca un altercado , con repetidos cabezazos e insultos, por lo que acabó detenido por un delito de resistencia grave.



Un perro en la autopista



Lo que les faltaba a las colapsadas autopistas de Balears. El pasado lunes por la tarde la Guardia Civil de Tráfico recibió varios avisos sobre la presencia de un perro que deambulaba por la calzada de la autopista de Andratx, entre Bendinat y Palmanova. El animal, que según los testigos podía ser un pastor aleman o un husky, estuvo a punto de ser atropellado y de provocar algun accidente. Los conductores frenaban al verlo y al final se registró un gran atasco en la zona. Dotaciones de la Guardia Civil acudieron al lugar, pero cuando llegaron ya no había rastro del perro, y la situación se normalizó poco después.



Cadera rota en es Trenc



Una caída en la playa de es Trenc tuvo una consecuencias desastrosas para un turista de 70 años. La víctima, operada de cadera y con una prótesis implantada, se resintió del golpe y no se podía mover en la arena, al tiempo que estaba aquejado de fuertes dolores. El lugar donde estaba no era de fácil acceso para una ambulancia y el largo trecho que había que portarlo hasta una zona transitable no era apto para cualquiera. Finalmente, la movilización de una dotación de Bombers de Mallorca, procedente del parque de Llucmajor, fue la vía más rápida para atenderle. Los bomberos le trasladaron hasta el hospital de Manacor, donde quedó ingresado.



Bocas de riego cerradas



En uno de los frecuentes fuegos que se están declarando este verano en la Costa dels Pins, los bomberos se llevaron una desagradable sorpresa. Las numerosas bocas de riego instaladas por el ayuntamiento de Son Servera en la localidad no se podían abrir. Finalmente, los servicios de extinción tuvieron que recurrir a agotar las reservas de agua de las autobombas para sofocar las llamas de un pequeño incendio, que de haber cobrado mayores dimensiones habrían resultado insuficientes.