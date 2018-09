A prisión el hombre que apuñaló a dos turistas en s´Arenal

La jueza decretó este miércoles prisión provisional sin fianza para Sami B., el marroquí de 31 años que acuchilló a dos turistas alemanes en s´Arenal. El sospechoso fue puestode guardia. Llegó vestido con una bata de hospital y un tobillo vendado por el tiro que le pegó un policía para reducirlo el pasado lunes de madrugada. EstáUno de los heridos,continuaba hospitalizado por las graves lesiones sufridas, mientras el otro ha regresado ya a su país.

El hombre cuenta con varios antecedentes por delitos violentos en Alemania. Fue detenido por un robo con violencia en 2013 y por hurtos graves en 2008. En su historial figuran también arrestos por allanamiento de morada y estancia ilegal en aquel país. En España fue detenido también por estancia ilegal en 2004.

En la actualidad había regularizado su situación en Europa, ya que Alemania le había concedido asilo como "protección subsidiaria". La identificación del sospechoso resultó muy complicada, ya que cuando se produjo el incidente el hombre no llevaba ninguna documentación y él manifestó inicialmente que era de nacionalidad libia. Posteriormente se confirmó que se trataba de un marroquí de 31 años.

El sospechoso atacó con una navaja a dos turistas alemanes de 27 y 46 años el pasado lunes, hacia la una y media de la madrugada, en la calle Missió de Sant Diego, en la Playa de Palma. Las dos víctimas son miembros de capítulos de los Ángeles del Infierno del sur de Alemania que estaban "de paso" en Mallorca, según ha confirmado a este diario uno de los líderes de la agrupación, Frank Hanebuth, quien añadió que se trató de un "hecho aislado sin trasfondo organizado". Cuando las patrullas de la Policía Nacional y la Policía Local dieron con él, el acusado esgrimió de nuevo el arma blanca y empezó a proferir expresiones en árabe. Tras advertirle varias veces que soltara la navaja y ante el peligro que suponía, un agente le disparó. La bala le alcanzó en un tobillo, causándole lesiones leves. El sospechoso no se arredró y, tras un nuevo tiro al aire, fue reducido por varios policías cuando hizo ademán de abalanzarse sobre ellos. El agresor y las dos víctimas fueron trasladadas a Son Espases. Uno de los perjudicados seguía ayer hospitalizado y el otro ha vuelto ya a Alemania tras recibir el alta. El acusado no sufrió lesiones graves y ayer fue trasladado a comisaría. Allí se acogió a su derecho a no declarar y por la tarde fue puesto a disposición del juzgado de instrucción número 10 de Palma, que se encontraba en funciones de guardia.