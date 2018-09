Un joven autista acusa a un vecino de abusar de él cuando tenía 14 años en Palma

Un joven autista ha acusado hoy a un vecino suyo de. La víctima sostiene que el hombrecuando se lo encontraba por la calle. El padre del chico asegura que fue testigo de uno de estos tocamientos. El sospechoso ha negado todas las acusaciones y apunta a una, con quienes dice estar enemistado desde hace tiempo, como origen de la denuncia.

La fiscalía solo imputa al procesado una falta de vejaciones injustas, al entender que no hubo ánimo sexual en el comportamiento del acusado. La acusación particular, sin embargo, pide pena de prisión por delitos de abusos sexuales.

Los hechos se remontan al 30 de abril de 2015, cuando se presentó la denuncia y el hombre fue detenido. Según el padre del joven, se encontraron con el sospechoso en la calle y vio cómo este le tocaba los genitales a su hijo, que padece un trastorno del espectro autista y tenía entonces 14 años. El progenitor ha asegurado que el menor le contó entonces que ya le había manoseado otras veces.

El joven ha contado que estos tocamientos ocurrieron tres veces en diversos puntos del barrio donde reside. "No lo puedo ver, me da miedo salir de casa desde que me hizo eso", ha concluido en relación al sospechoso.

El acusado, por su parte, ha rechazado todas las acusaciones. Según su versión, la denuncia responde a la mala relación que tiene con los padres del menor desde que declaró como testigo en su contra en un juicio. Desde entonces asegura que el hombre le insulta cada vez que lo ve.