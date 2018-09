Condenados a seis años de prisión por una pelea a hachazos en Son Gotleu

Unaprosiguió con. Tres de los principales encausados fueron condenados a, en total, por lesiones y riña tumultuaria.

La sentencia condenatoria se dictó ayer en el Juzgado de lo Penal número cuatro de Palma después de alcanzar un acuerdo de conformidad entre las distintas partes. Un total de siete personas se sentaron ayer en el banquillo de los acusados separados en dos bandos, uno compuesto por tres hombres y otro formado por dos varones y dos mujeres.

Los tres acusados de causar las lesiones más graves utilizando objetos contundentes y peligrosos obtuvieron una rebaja sustancial de la pena de tres años a un año a cambio de depositar una abultada suma de dinero. Así, Nelson L.M. y Francisco F.C. lograron que se apreciara la atenuante muy cualificada de reparación del daño después de abonar 12.000 euros a una víctima. Estos dos también fueron condenados a un año por la agresión a una mujer del bando contrario.

Mientras que Edel L.S. fue condenado a dos años de prisión al apreciarse la atenuante simple de reparación del daño tras pagar 3.000 euros al agredido.

Las defensas solicitaron la suspensión de la condena para que sus clientes no entraran en prisión, al no superar la condena los dos años de cárcel. Su petición fue estimada a condición de que no cometieran ningún otro delito en los próximos tres años.

La titular del Juzgado de lo Penal número cuatro de Palma, Francisca Ramis, también decretó una orden de alejamiento de más de 500 metros de estos tres procesados respecto de los otros cuatro encausados y la prohibición de comunicarse con ellos durante un periodo no inferior a cinco años.

Dos bandos enfrentados



Mientras, los otros cuatro procesados fueron condenados a un mes multa, a razón de 10 euros diarios por la lesiones causadas en la refriega.

Los hechos que ayer fueron enjuiciados tuvieron lugar sobre la una de la tarde del 8 de diciembre de 2015 en el barrio palmesano de Son Gotleu. Por motivos no determinados, se inició una discusión entre los dos bandos que derivó en una violenta refriega en la que salieron a relucir el uso de objetos contundentes y cortantes.

Después de los puñetazos y patadas, uno de ellos esgrimió una hoz y amenazó con ella a los otros. Un contendiente hizo uso de un puño americano y un palo, un compinche blandió un hacha y un tercero empuñó una barra de hierro. El agredido sufrió heridas en el cuero cabelludo y lesiones en una mano.

Dos de estos individuos golpearon a una mujer hasta dejarla inconsciente. Otros dos sujetos hicieron uso de la hoz y golpearon con ella a uno de ellos antes de ser detenidos por la Policía.