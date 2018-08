Delito de homicidio

??COMUNICADO



Lamentamos el fallecimiento de una mujer supuestamente a manos de su pareja en un nuevo episodio de #violenciamachista ocurrido esta mañana en la Vereda Buena Vida, en la pedanía oriolana de Desamparados. pic.twitter.com/1QdFQSuAYV — Ayto Orihuela (@AytoOrihuela) 27 de agosto de 2018

La Policía Nacional deha detenido ay nacionalidad búlgara que ha matado presuntamente esta mañana a su mujer, de 60 años y de la misma nacionalidad, en una vivienda de la pedanía de Desamparados. El presunto homicida ha llamado poco antes de las ocho de la mañana al 112 para cLa sala del 091 de la Policía Nacional ha enviado a las patrullas de servicio, que no han podido hacer nada por la mujer. Al llegar a la vivienda, situada en la vereda de la Buena Vida, han visto en el interior el cuerpo de una mujer sin signos aparentes de vida.La Policía ha requerido la presencia de una ambulancia, cuyo personal sanitarioA continuación se ha activado el protocolo para muertes violentas y se ha alertado del crimen al juzgado de guardia y a las brigadas de Policía Judicial y Científica de la Comisaría de Orihuela, que ya están en el lugar investigando lo ocurrido.El marido de la víctima ha sido detenido por un delito de homicidio por los primeros agentes que han llegado al lugar.La pareja - Ivanka y Mateo- ly un total de 16 en Orihuela y aparentemente mantenían una buena relación, según los vecinos, que aseguran que no han escuchado gritos esta mañana.A la policía no le constan denuncias previas por malos tratos.El Ayuntamiento de Orihuela ha expresado "su absoluto rechazo ante este caso de violencia de género , convocando un minuto de silencio en la puerta del Consistorio de Orihuela, así como en las dependencias de Orihuela Costa, a las 12.00h en solidaridad con la familia de la víctima #016