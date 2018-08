La Guardia Civil busca un vehículo granate por el atropello mortal en s´Estanyol

Lastá buscando un vehículo depor el atropello mortal del joven de 20 años esta madrugada en s'Estanyol

El automóvil sospechoso se dio a la fuga tras embestir al peatón en la carretera de Llucmajor a s'Estanyol (MA-6015), a la altura del punto kilométrico 10,4 muy cerca del cruce que va hacia el Cap Blanc y, en sentido opuesto, hacia sa Ràpita y es Trenc.

Los agentes de la Guardia Civil de Tráfico han iniciado una investigación para tratar de localizar el vehículo y el conductor causante del atropello mortal, que podría ser acusado al menos de un delito de homicidio por imprudencia grave y otro de omisión del deber de socorro.

Los investigadores han recogido pruebas en la carretera. Han encontrado restos de un automóvil siniestrado en la calzada, muy cerca de donde ha sido localizada la víctima, de nacionalidad española. Algunas de estas piezas son de color granate o rojo oscuro y podrían corresponderse al vehículo que esta madrugada ha arrollado al joven.

El cadáver del peatón ha sido descubierto hoy sobre las tres y media de la mañana en la carretera de Llucmajor a s'Estanyol, más cerca de este último núcleo costero. Según fuentes sanitarias, el cuerpo del joven se hallaba tirado en la cuneta. Una UVI móvil del 061 ha acudido al lugar con urgencia y el equipo médico no ha podido hacer nada por la vida de la víctima. El perjudicado ya había fallecido. El facultativo ha confirmado el óbito y se ha informado al juzgado de guardia de Palma de los hechos. Un forense también se ha movilizado, igual que la Policía Local de Llucmajor y la Guardia Civil.