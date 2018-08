El detenido por chocar con una moto en Andratx niega haberlo hecho adrede

, supuestamente de forma intencionada, y luegosin auxiliarle enel pasado 1 de julio.

El sospechoso, que conducía un coche Ford Ka de color rojo sentido Andratx, golpeó una motocicleta con cuyo conductor había discutido con anterioridad por una maniobra antirreglamentaria cometida por el primero. Tras el impacto, la moto se fue hacia el carril contrario, a la izquierda, y colisionó con un vehículo que circulaba de frente. El motorista resultó herido leve. En ese momento, se produjo un accidente múltiple que se saldó con daños materiales y otro motorista, que venía detrás, herido grave. Este último afectado, de nacionalidad alemana, que circulaba sentido Palma ajeno a todo lo anterior, se topó con el automóvil y la primera motocicleta siniestrados. Sufrió gravísimas lesiones y quedó en coma. Mientras, el conductor del Ford Ka huyó del lugar tras el siniestro sin prestar asistencia a los heridos.

La semana pasada, el conductor declaró en calidad de investigado en el juzgado de guardia de Palma. La magistrada le puso en libertad sin ninguna medida cautelar. El hombre accedió ante la jueza a someterse a una prueba de ADN. Según indicó en su declaración judicial, soltó el volante y rozó la motocicleta, pero no la tiró y descartó haber impactado adrede contra ella. Añadió que la moto se fue hacia la izquierda y que no la vio caer ni que sufriera una colisión posterior. Por eso, según su versión, continuó con la marcha y no se detuvo. El sospechoso únicamente reconoció la simulación de delito. Admitió que se puso nervioso y que se equivocó al denunciar en falso que le habían robado el coche.

Los investigadores sospechan que el arrestado causó el accidente de forma intencionada, ya que antes había discutido con el motorista por una maniobra antirreglamentaria previa cometida por el sospechoso cuando se incorporaba a la carretera de Andratx con su Ford Ka y obligó a frenar a dos motoristas que iban detrás.

La Guardia Civil imputó inicialmente al conductor del coche un rosario de delitos: homicidio en grado de tentativa, omisión del deber del socorro, lesiones graves y simulación de delito, ya que, al día siguiente del siniestro, el hombre denunció falsamente el robo del automóvil con las llaves puestas. Los agentes le dejaron libre.

El siniestro ocurrió el pasado 1 de julio, sobre las siete y diez minutos de la tarde, en la carretera MA-1, de Palma al Port d'Andratx, a la altura del kilómetro 25,8 en el término de Andratx.

La Guardia Civil realizó una exhaustiva investigación. Los agentes reunieron numerosos indicios, tomaron declaración a testigos y llevaron a cabo varias pruebas periciales hasta llegar al convencimiento de que el sospechoso era el autor del accidente y que la denuncia del robo del coche en extrañas circunstancias era un ardid para eludir su responsabilidad en el suceso. Por todo ello, el sospechoso fue detenido.

El hombre, vecino de Palma, explicó que al incorporarse en la carretera obligó a frenar a dos motoristas y que estos se lo recriminaron. Según su versión, le rodearon con las motos y trataron de hacerle parar. Él se asustó y les hizo gestos para que pasaran. Cuando le adelantó un primer motorista, le pegó una patada al retrovisor del coche y lo descolgó. El segundo, trató de hacer lo mismo pero él soltó el volante, según indicó.