"La gente está bajo escombros, algunos intentan ayudar"

Andrés, un joven mallorquín, se dirigía ayer a medianoche a presenciar la actuación del también isleño Rels B en el festival O Marisquiño de Vigo. La emoción inicial por ver al cantante se tornó en temor y estupefacción al desatarse el desastre ante sus ojos.

"Estábamos yendo a la zona VIP del concierto, súperemocionados, cuando de repente se ha caído todo el suelo de madera, era una zona elevada del puerto, el paseo marítimo por así decirlo. Había cientos de personas, demasiadas, ha cedido y se han caído todas abajo", tuiteaba al presenciar el derrumbe del muelle.

"Ahora están llegando coches de policía y ambulancias. La gente está bajo escombros y algunos intentan ayudar como pueden. Hay gente llorando, otros corriendo. Yo he ido con mi amigo a donde nos mandaban los 'seguratas'", precisó este joven mallorquín al acudir al concierto.

La magnitud del desastre también hizo dispararse toda suerte de rumores. Uno de los primeros en saltar en las redes sociales es que se había producido víctimas mortales en el derrumbe del muelle durante el festival O Marisquiño. Este extremo fue desmentido rápidamente para evitar la proliferación de bulos. Andrés no tardó en pedir disculpas por haberse hecho eco de que había fallecidos como consecuencia del colapso del muelle de madera. "Cierto, ha sido un bulo. Disculpad", rectificó.

El propio rapero mallorquín Rels B utilizó esta red social para expresar su preocupación por el estado de las víctimas tras el hundimiento del muelle de madera. "Mucha fuerza para todos los heridos en el Marisquiño, si no encontráis a alguien, hay un puesto de ayuda en la Plaza de la Estrella. Sentimos muchísimo lo ocurrido...", apuntó el artista en su cuenta de Twitter para excusarse por suspender la actuación. Las muestras de apoyo no tardaron en aflorar entre sus seguidores al desvincularle de lo ocurrido. "No es culpa tuya", espetaron.