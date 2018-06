Dos intoxicados en el incendio de un piso okupado que quedó destruido en Palma

. Los afectados quedaron atrapados en sus viviendas por la gran humareda y no pudieron salir hasta que los bomberos ventilaron la escalera comunitaria. Ambos fueron atendidos en una ambulancia y no precisaron ser trasladados.. Lay algunas informaciones apuntaban ayer a que podría haber sido intencionado.

El suceso ocurrió poco después de las cuatro de la tarde en el número 43 de la calle Jacinto Benavente, en la barriada del Rafal Vell, en una finca de tres alturas. "Estaba en casa y he oído un estruendo, como una explosión de cristales. Al asomarme he visto que del segundo piso salían unas llamas enormes y mucho humo", explicó Antonia Palmer, vecina del primer piso. La mujer señaló que en la vivienda incendiada "viven okupas". "Han salido sin avisar a nadie. Yo he bajado a la calle y he empezado a alertar a los vecinos, pero los del tercero ya no han podido salir porque la escalera estaba llena de humo", contaba.

Al lugar acudieron de inmediato varias dotaciones de los Bombers de Palma, patrullas de la Policía Nacional y Local y ambulancias. Los equipos de emergencias comprobaron que los moradores de la tercera planta estaban atrapados y el resto de vecinos habían podido salir a tiempo de la finca, incluida la familia que okupa el piso siniestrado.



Afectados por el humo

La vivienda, repleta de todo tipo de enseres, quedó completamente arrasada por las llamas. Cuando los bomberos consiguieron extinguirlas, colocaron un potente ventilador en la entrada de la finca para disipar la densa humareda. Finalmente, los dos hombres que permanecían atrapados salieron con ellos del inmueble. Ambos presentaban síntomas de intoxicación por inhalación de humo y fueron atendidos durante unos minutos en una ambulancia. Estaban mareados y les costaba respirar, pero se recuperaron y no fue necesario trasladarlos.

La Policía Nacional, que ha identificado a la familia de okupas, ha abierto una investigación para esclarecer el origen del incendio. Algunas informaciones apuntaban a que podría haber sido provocado de forma intencionada, aunque las pesquisas estaban todavía en fase inicial. Al parecer, uno de los moradores del piso siniestrado habría contado de manera confusa que una persona llegó al inmueble y tras una discusión, prendió fuego al piso.

Una de las okupas aseguró a este diario desconocer cómo se había iniciado el incendio. "Yo estaba en el dormitorio y ha entrado el fuego desde la cocina", explicó la mujer.