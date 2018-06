Los peritos rechazan que la joven muerta en Cala Major se suicidara

Varios peritos han rechazado en el juicio celebrado en Italia que Martina Rossi, la joven fallecida en Palma en 2011 al precipitarse del sexto piso de un hotel, se suicidara. El tribunal que juzga a dos jóvenes por supuestamente intentar violar a la chica y propiciar su caída han escuchado a psicólogos y forenses que consideran infundado que la víctima se quitara la vida. Sostienen que no tenía problemas psicológicos y que la caída, muy cerca de la fachada del establecimiento, no se corresponde con un suicidio. Además, destacan que no se encontraron restos de alcohol ni drogas en las muestras tomadas al cadáver.

En la última sesión del juicio en Arezzo, en la Toscana, fue interrogado un psicólogo que había atendido años antes a Martina Rossi. Según han explicado fuentes conocedoras del proceso, este profesional relató que había tratado a la víctima tras un desengaño amoroso. Explicó que entonces tomó un fármaco "no especialmente potente" pero precisó que el tratamiento culminó con éxito y Rossi ya no estaba medicada. Además, agregó que nunca llevó a cabo ninguna autolesión. También han sido interrogadas algunas amigas de Rossi, que han negado que la chica estuviera deprimida o mostrara tendencias suicidas cuando ocurrieron los hechos.

En la misma línea, un médico forense explicó al tribunal que la caída de la joven se produjo sin parábola. Es decir, la víctima se precipitó muy cerca de la fachada del edificio. A su entender, esto permite descartar que se lanzara al vacío de manera voluntaria, pues de haberlo hecho se habría impulsado y el cuerpo habría acabado a varios metros de la fachada del hotel.

Por su parte, un médico toxicólogo ha explicado que el cadáver de Rossi, que fue exhumado al reabrirse el caso en su país, no tenía restos de alcohol u otras drogas.

Con estas declaraciones, la fiscalía y la acusación particular pretenden rebatir la versión de los dos acusados, que sostienen que Rossi se lanzó al vacío de manera voluntaria y sin motivo aparente cuando estaba con ellos en una de las habitaciones del hotel. Tanto el ministerio público como los familiares de la víctima acusan a los dos procesados, también italianos, de un delito de homicidio como resultado de otro delito y tentativa de agresión sexual.

El juicio continuará en las próximas semanas con las declaraciones de nuevos testigos. Entre ellos, empleados y clientes del hotel donde ocurrieron los hechos y los agentes de la Policía Nacional de Palma que investigaron el caso en su día.

Martina Rossi tenía 20 años cuando, el 3 de agosto de 2011, murió al caer del sexto piso del hotel Santa Ana, en Cala Major. La investigación de la Policía llegó a la conclusión de que se trataba de un suicidio y el juzgado de instrucción encargado de la causa la archivó.

La fiscalía italiana abrió su propia investigación meses después. Las pesquisas llevadas a cabo en ese país han acabado sentando en el banquillo a dos jóvenes, también italianos y huéspedes del hotel. La acusación sostiene que ambos intentaron agredir sexualmente a la joven en su habitación y cuando Rossi intentó huir de la violación por el balcón, pasando por allí a la estancia contigua, cayó al vacío.