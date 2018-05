Condenado por manosear a una mujer en plena calle en Cala Major

Uncondenó ayer a unde mediana edadporen plena calle en las inmediaciones dea mediados de septiembre de 2016.

El sospechoso se aproximó a la víctima, le dijo que se fuera con él y, ante la negativa de ella, la agarró del brazo y la cadera y empezó a someterla a tocamientos.

La perjudicada al final consiguió zafarse de él y logró llegar a su casa, que se encontraba en las cercanías.

Ayer por la mañana, el acusado aceptó una pena de ocho meses de cárcel por un delito de agresión sexual. El hombre alcanzó un acuerdo con la fiscalía, que inicialmente le pedía una condena de dos años de prisión y ayer rebajó su solicitud al apreciar la circunstancia atenuante de embriaguez.

Tras reconocer los hechos, el magistrado dictó sentencia 'in voce' contra él. Le impuso ocho meses de cárcel por agresión sexual con la atenuante muy cualificada de embriaguez, ya que en el momento de abordar a la víctima se hallaba con sus facultades mentales mermadas por la previa ingesta de bebidas alcohólicas.

El juez le ha suspendido la pena por un periodo de dos años con la condición de que no vuelva a delinquir en ese periodo. El magistrado ha tenido en cuenta que no hay responsabilidad civil en este caso, la condena no es superior a dos años y el encausado no tiene antecedentes penales vigentes. La sentencia dictada ayer ya es firme.

Los hechos se remontan al pasado 14 de septiembre de 2016, de madrugada, cuando el hombre, con ánimo libidinoso y que se encontraba bebido, se aproximó a una mujer en plena calle entre la zona de Cala Major y Portopí.

El sospechoso propuso a la perjudicada que se fuera con él y esta se negó. Ante su oposición, la agarró del brazo y de la cadera y comenzó a tocarle las nalgas y la pierna. Finalmente, la víctima logró soltarse de él y pudo llegar hasta su domicilio, que estaba en las inmediaciones. Tras denunciar los hechos, la Policía detuvo al acusado.