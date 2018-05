"La niña tiene moratones en las piernas; la recogimos hecha un asco"

Los padres delal que una cuidadora increpó y tiró al suelo en una guardería de Son Gotleu , en Palma , temen que no se trate de un hecho puntual. "La niña tiene moratones en las piernas y ya no sé qué pensar...", asegura la madre, Estefanía Martínez., relata. Los padres de esta niña han acudido esta tarde a la Jefatura Superior de Policía junto a los de otra menor, que han detectadocompatibles con una agresión. Las dos familias presentarán sendas denuncias contra el centro por los supuestos malos tratos.

El caso ha salido a la luz por una grabación realizada el martes por una vecina de la zona, que tiene visión directa del patio de la guardería. En las imágenes se aprecia como una cuidadora zarandea a una pequeña mientras le grita: "¡No se tira del pelo a los niños!". La mujer arroja bruscamente al suelo a la menor y la deja llorando mientras se sienta, se pone unos auriculares y empieza a manejar su teléfono móvil. Una situación que según la persona que captó la escena no es excepcional, ya que, según dice en la grabación, llevaba "una hora así".

La testigo colgó las imágenes en un grupo de Facebook, cerrado pero con casi 50.000 miembros, lo que amplificó su difusión. "Mi cuñada vio el vídeo, identificó la guardería y me llamó para contármelo sin saber que era mi hija", explicó ayer a este diario Estefanía Martínez. Tanto las dos mujeres como el padre de la pequeña corrieron entonces a la guardería para llevarse a la menor. La vecina había contactado ya con la Policía Local, y los agentes estaban en la escoleta realizando un informe. "Estábamos muy nerviosos y fue mi cuñada quien entró a por la niña", relata.

Según la madre, la pequeña estaba descuidada. "Estaba hecha un asco. Tenía el pañal sucio, estaba sudando, tenía mocos y salsa de tomate por toda la cara. La deben tener así siempre y como fuimos a buscarla antes de hora no les dio tiempo a limpiarla", sostiene Martínez. Los padres llevaron a la menor a un centro médico para que la examinaran. "La niña tiene unos moratones en las piernas y yo ya no sé qué pensar... No me fío ya de ninguna guardería", dice con preocupación la mujer, que ha optado por dejar a la menor a cargo de una familiar para no tener que llevarla a la guardería.

Los padres de otra niña de la misma guardería han detectado también lesiones en los brazos de su hija y temen que sean fruto de malos tratos. También han optado por llevar a su hija al médico y acudir a la Policía. Las dos familias se han presentado esta tarde en la Jefatura Superior para presentar sendas denuncias contra los responsables de la guardería. "Hay otra bebé que lleva tiempo diciendo entre llantos que no quiere ir allí porque, según dice con sus palabras, la 'castigan feo'", asegura Estefanía Martinez.

El caso están en manos de la Unidad de Familia y Mujer (Ufam), que ha puesto en marcha una investigación. Tras tomar declaración a estos afectados, los agentes tienen previsto citar a las encargadas del negocio en los próximos días.