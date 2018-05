Extinguen tres incendios de contenedores en Can Pastilla y s´Arenal

Los Bombers de Palma sofocaron el viernes por la noche tres incendios de contenedores, aparentemente intencionados, en Can Pastilla y s'Arenal . Los primeros fuegos fueron detectados a las once y cuarto de la noche en sendos depósitos de basuras situados en la calle Miquel Massuti y Raor, en Can Pastilla. Media hora después, se declaró otro incendio en un contenedor de papel en la calle Trasimè, en s'Arenal. La Policía Local también intervino.