La Guardia Civil de Balears celebró el pasado jueves 23 el 144 aniversario de la creación del cuerpo. En el acto que se llevó a cabo en la Comandancia de Palma no faltó ninguno de los requisitos de esta clase de eventos, con un discurso del coronel que fue toda una declaración de principios, imposición de medallas y homenaje a los guardias retirados. En los parlamentos, varias referencias a la lejana fundación del cuerpo, allá por 1844, y el vigor con el que ha entrado en el siglo XXI. La cuestión, nimia probablemente, surge cuando uno recuerda haber visto la misma celebración en Pamplona hace más de una semana. ¿No se celebra el mismo día en toda España? Pues no. Un rápido vistazo en Internet permite comprobar que cada Comandancia celebra la efemérides cuando más o menos le va bien. En Orense el día 10; en la academia de Baeza el 12; en Logroño el 11; en Badajoz el 12; en Las Palmas el 17. La fecha escogida por Palma, el 23, ha contado con más aceptación: se celebró también en Cádiz, Lugo, Valencia y Granada. En fin, una efemérides un poco elástica, que contrasta con la fiesta de la Patrona, que es el 12 de octubre aquí y en la China popular. ¿Pero cuándo se fundó realmente el cuerpo? Pues depende también. La página oficial de la Guardia Civil lo sitúa el 28 de marzo de 1844, mientras que para Wikipedia fue el 13 de mayo. En fin, sentimos no poder aclararles la duda.

Guardias en el Palma Arena

Cerca de medio centenar de guardias civiles participaron el sábado de la semana pasada en la jornada del récord Guiness de reanimación cardiopulmonar (RCP) en el Palma Arena. El grupo de 40 agentes y los monitores que instruían cómo debían realizarse las maniobras de RCP no fueron contabilizados para batir la histórica marca, ya que no estaban registrados, pero prestaron una gran ayuda.

Denuncias cruzadas

Hace unos días un conductor, que circulaba por la rotonda principal de Santa Ponça, notó que le sonaba el teléfono móvil y buscó un sitio donde estacionar el coche para responder la llamada. Para su sorpresa, un controlador de la ORA le comunicó que le tenía que sancionar por haber aparcado en zona azul, aunque él no se había bajado en ningún momento del coche y seguía hablando por teléfono. El conductor, indignado, le indicó que "no era justo", a lo que el controlador le replicó que "soy la autoridad". A continuación, el joven que iba al volante le fotografió y avisó a la Policía Local para denunciarle.

Un semáforo menos

Hace varios días, un coche acabó estrellándose contra el semáforo de luz intermitente que hay en la salida hacia el barrio Nou Llevant en la autopista de Llucmajor. El siniestro se produjo el sábado de la semana pasada por la tarde cuando el vehículo se disponía a girar hacia la calle que lleva al polígono. En el momento de tomar la curva, el conductor perdió el control y el automóvil se le fue hasta impactar contra un semáforo. No hubo que lamentar heridos, pero el estruendo fue enorme. Unos metros atrás, un motorista de la Policía Local de Palma fue testigo del choque. El agente se detuvo de inmediato y acudió al lugar para asistir al conductor afectado.

Una pistola-mechero

Un mechero con forma de pistola y un aerosol pudieron ser los causantes del incendio en un hotel de Magaluf que dejó cuantiosos daños materiales el pasado domingo por la tarde. La Policía Judicial de la Guardia Civil de Calvià resolvió el caso en un tiempo récord y detuvo a cuatro turistas británicos por estos hechos. Los agentes sospechan que quisieron gastar una broma con el encendedor a otro muchacho que dormía en la cama y que se hallaba bajo los efectos del alcohol. Uno de los arrestados admitió en su declaración judicial que había estado jugando con el mechero pero en el balcón, nunca dentro del dormitorio donde se iniciaron las llamas. Según explicaron, habían comprado cuatro encendedores con forma de pistola en un bazar chino de la zona.

Exceso de celo

Una nueva vigilante de seguridad de los juzgados de Vía Alemania actuó con evidente exceso de celo en su primera jornada de trabajo. A toda persona que osara adentrarse en la sede judicial le pedía la documentación. Este requerimiento incluía a jueces, abogados y funcionarios. En poco tiempo consiguió que se creara una cola en el acceso directo por la rampa al juzgado de guardia. Su exigencia era extensiva a todo el mundo. Hasta el punto de que hizo ademán de pedirle la documentación a Sonia Vidal, la decana de los jueces de Palma. Una compañera veterana se dio cuenta de la embarazosa situación que se iba a generar y estuvo al quite. "¡A esta no!", le conminó. La joven guarda le franqueó el paso a regañadientes.

Gritos entre los matorrales

El Castell d'Alaró es uno de los lugares más frecuentados por excursionistas de toda condición física y nacionalidad. Hace unos días se registró una situación insólita. Una mujer alemana llamó al teléfono de emergencias 112 para alertar de la desaparición de su hijo de nueve años y pedía la movilización de los efectivos de rescate para encontrarle. Lo más sorprendente es que la turista decía escuchar a su hijo entre los matorrales, pero no acertaba a encontrarle y su desesperación iba en aumento por momentos. Después de varios interminables minutos, la interlocutora le anunció que los servicios de salvamento iban a acudir al lugar. Justo antes de acudir, la madre se reencontró con el pequeño y la emergencia se desactivó.