"Se puso encima de mí y me penetró. No dije nada, me quedé bloqueada"

Una joven ha relatado hoy en la Audiencia cómo fueen Palma . "Estaba dormida y noté algo encima de mí. Me bajó los pantalones y las bragas y me penetró. No le dije nada, no pensé. Me quedé bloqueada", ha contado al tribunal.l hombre ha admitido que mantuvo relaciones sexuales con la primera víctima sin su consentimiento expreso: "No le pregunté. Yo no sabía que ella no quería, no dijo ni sí, ni no". Además, ha dicho que "es posible" que manoseara a la otra menor. La fiscalía pide 18 años de cárcel para el hombre por delitos de agresión y abuso sexual.

El procesado, senegalés de 42 años, ha admitido que en mayo de 2014 mantuvo relaciones sexuales con una nieta de su pareja. La menor, que tenía entonces 14 años, estaba tumbada en un sofá. "Me tumbé encima, pero no la agarré. Yo pienso que ella quería relaciones, no hablé con ella, no le pregunté", ha dicho. El acusado ha negado haber llegado a penetrar a la víctima. "Solo hubo roce", ha afirmado. Respecto a la otra víctima ha dicho no recordar si en el año 2011 la sometió a tocamientos, pero ha dicho que "es posible" que lo hiciera.

Las dos víctimas han coincidido en señalar que la relación que tenían con el procesado era "muy buena". "Le queríamos como a un abuelo", ha sentenciado. El juicio prosigue con la declaración de otros familiares de las menores y los médicos y psicólogos que las han tratado.