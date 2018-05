Una persona muerta tras la explosión de una pirotécnica clandestina en Pontevedra

Una de las víctimas alertó a los servicios de emergencias de que en el interior de su vivienda, totalmente derrumbada, había tres personas, según recoge Europa Press.

Según Rueda, las vidas de los heridos no corren peligro.

Rueda, ha anunciado a los afectados que se les ofrecerá alojamiento en hoteles de la localidad ante la imposibilidad de regresar a sus casas y que se instalará una carpa portátil de Cruz Roja con capacidad para 50 personas.

Primeras imágenes de la zona después de la explosión de una pirotecnia en Tui. Toda la información la tenéis aquí https://t.co/cqZQxglTQR pic.twitter.com/4Afj3Iego5 — Faro de Vigo (@Farodevigo) 23 de mayo de 2018

"Todo parece indicar que se trata de un almacén pirotécnico, aunque era una casa no un almacén. Era clandestino y no nos constaba su existencia", ha dicho el alcalde de Tui, Vázquez Padín.

Vídeo que recoge el momento de la explosión de la pirotecnia de Tui. El minuto a minuto del suceso, aquí https://t.co/3pLlBETaGR pic.twitter.com/KyYkXCkH4m — Faro de Vigo (@Farodevigo) 23 de mayo de 2018

Imagen de la columna de humo tras la explosión.

Los vecinos intentan apagar el fuego provocado por los cartuchos que salieron despedidos y en llamas en la explosión y que se esparcieron por el suelo. El exalcalde de Tui, Enrique Cabaleiro, ha indicado que la zona está precintada. Un helicóptero ha llegado al lugar para evacuar a los heridos. La mayoría de los heridos presenta cortes.

Nos llegan más vídeos del estado de la zona de la explosión. Os lo estamos contado todo aquí https://t.co/CfGwq8TIQ9 pic.twitter.com/QxzBHiJlhu — Faro de Vigo (@Farodevigo) 23 de mayo de 2018

El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha confirmado quey 27 han resultado heridas en laproducida por material pirotécnico en una vivienda en Tui (Pontevedra), aunque los equipos de rescate aún. Fuentes de la agencia Europa Press elevaban, no obstante, la cifra de víctimas mortales a cuatro, aunque sin confirmación oficial. La Guardia Civil ha detenido a Francisco R., dueño de la empresa pirotécnica La Gallega por la explosión del almacén, que, por homicidio por imprudencia y estragos.En una comparecencia ante los medios en las inmediaciones del lugar de la explosión, Rueda ha dicho que los equipos Tedax de desactivación de explosivos de la Guardia Civil están comprobando quepara que los servicios de rescate puedan comenzar a desescombrar y comprobar si hay más víctimas.Además, fuentes sanitarias han confirmado a Europa Press que al Hospital Álvaro Cunqueiro fueron trasladados los primeros doce heridos, sin que su vida estuviese comprometida. De estos primeros heridos, ocho son adultos y"En este momento, no sabemos si hay más, (los equipos) no han entrado a fondo a hacer el desescombro", ha dicho el vicepresidente gallego que ha explicado que no constan personas desaparecidas, que la vida de los heridos no corre peligro, aunque hay dos graves, y que entre 8 y 10 casas han quedado completamente destruidas.Los servicios de emergencias recorren las viviendas más afectadas e inspeccionan el almacén donde se originó laen busca de posibles atrapados.Según testigos, la persona fallecida sería unade su vivienda, que se derrumbó. Unos vecinos que abandonaban su casa escucharon los gritos de auxilio de una mujer, pero nada pudieron hacer para socorrerla. Hay decenas de casas destrozadas.Laha llegado a ocasionaren pleno centro de Tui, a varios kilómetros de donde se produjo la explosión.El siguiente vídeo muestra el momento de la explosión:De acuerdo con la información del 112 Galicia, sobre las 16,25 horas de este miércoles varios particulares alertaron de lay apuntaron que podía estar ardiendo un almacén con abundante material pirotécnico en Baldráns.El estallido ha provocado un temblor que se ha hecho notar en el sur de la provincia de Pontevedra. Una gran columna de humo es visible en toda la comarca del Baixo Miño y el estruendo se ha sentido hasta en Cangas. La onda expansiva alcanzó un radio de cuatro kilómetros y provocó laen distintas viviendas.Los vecinos han abandonado sus viviendas por el riesgo de derrumbe. Else hizo notar incluso en Vigo.Cabaleiro, ha confirmado que él mismo firmó la orden de, situada en Baldráns (a unos pocos kilómetros de la vivienda donde se produjo el suceso), en cumplimiento de una resolución judicial por un contencioso derivado de problemas urbanísticos. "Todo parece indicar que el responsable de la empresa, una vez que ésta quedó precintada, trasladó a esa vivienda particular de un familiar o bien la actividad o, al menos, el material pirotécnico para ser almacenado", ha señalado.Fueron alertados los Bomberos de Baixo Miño y de Vigo, Guardia Civil y Policía Local de O Porriño. También se informó a Urxencias Médicas, que ha desplazado al lugar, el 'H3' y el 'H4'.