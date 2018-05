Esta semana un payés mallorquín fue juzgado enpor maltrato animal por dejar morir de hambre a su piara, más de una decena de cerdos, en una finca dea principios de 2014. El hombre alegó que no podía alimentar a los animales porque el nuevo inquilino de la parcela le había echado de allí y no le dejaba entrar en la propiedad. Este arrendatario explicó que el payés no venía a atenderlos y que, por eso, los cerdos se murieron debido a la falta de alimentación y agua. Al final de su testimonio, cuando este testigo ya se marchaba de la sala, decidió regresar al estrado y preguntó al magistrado: "¿Perdone, pero a mi quién me paga el entierro de los cerdos? Yo tuve que pagar 140 euros para hacer un agujero y enterrar a los animales y ¿eso quién me lo va a pagar?". El juez le respondió que debía esperar unos días a que saliera la sentencia.

Problemas de azúcar

La Paca, la conocida matriarca de Son Banya que se encuentra en tercer grado, regresó la semana pasada a los juzgados de Vía Alemania de Palma. Francisca Cortés Picazo, vestida muy informal y con el cabello canoso recogido con una coleta, recibió el escrito de acusación del caso del blanqueo por los más de cuatro millones que aparecieron enterrados en un zulo junto al poblado en 2009. La Paca indicó que no está muy fina. Según comentó, sigue mal con sus problemas con el azúcar.

Fácil de localizar

Un acusado aprovechó hace unos días su turno de la última palabra en un juicio en la Audiencia de Palma por presuntamente estafar a un joven discapacitado psíquico con préstamos e hipotecándole la casa que estuvo a punto de perder para destacar que él es una persona fácil de localizar. El hombre no pasó por alto los informes de la acusación particular, cuya letrada indicó que no se habían producido dilaciones indebidas en el proceso porque los encausados no habían colaborado. Según detalló la abogada, este sospechoso tuvo que ser puesto en busca y captura y costó "mucho" localizarle. El hombre, en la última palabra, precisó que él es muy fácil de localizar porque en Eivissa "soy muy conocido" y también lamentó las formas en las que fue interceptado.

Cinco años sin camioneta

Cinco hombres de un mismo clan fueron condenados esta semana en Palma por robar en naves que habían sufrido los estragos de un gran incendio en el polígono de Son Castelló en 2013. Un sexto acusado fue absuelto de estos hechos después de que la fiscalía retirara los cargos contra él. Precisamente, este último encausado, una vez exonerado y a través de su abogada, pidió al juzgado que le devolviera su camioneta que está intervenida desde hace cinco años. Su defensa destacó que los perjuicios económicos que ha sufrido este hombre "han sido mayúsculos". La abogada subrayó: "Lleva cinco años sin su furgoneta".

Carné caducado

Una persona acusada en las últimas semanas de graves delitos contra la seguridad del tráfico descubrió a la hora de entregar su carné de conducir en el juzgado que este estaba caducado. Al parecer, no se había percatado de que el documento había perdido la vigencia. Los agentes que instruyeron el atestado tampoco repararon en este dato, que podría suponer un nuevo hecho delictivo o infracción, que se sumaría a todos los que ya pesan sobre él y que son mucho más graves.

Mordisco en la oreja

La semana pasada un joven detenido por arrancar un trozo de oreja de un mordisco a otro tras una trifulca en la zona del paseo Marítimo de Palma fue puesto a disposición del juzgado de guardia de la ciudad. El muchacho, acusado inicialmente de un delito de lesiones con deformidad, quedó en libertad con cargos, pero con la prohibición de salir de España.

Error flagrante

El jueves por la mañana una conductora cometió un tremendo error. La mujer se adentró con su coche en dirección prohibida por la calle de la puerta principal del cuartel de la Policía Local de Palma. Un agente, tras unos instantes de asombro, le llamó la atención. Por si fuera poco, una patrulla que salía del edificio se topó de frente con ella. Los policías la hicieron salir marcha atrás, la pararon en el aparcamiento del cuartel y la denunciaron.

Vida nueva

Hace ahora un mes, un cachorro de apenas tres meses fue hallado en un contenedor de Palma. Alguien le había pegado una paliza y lo dejó metido en una bolsa de basura junto al depósito. La asociación Peluditos de Son Reus se movilizó para salvarlo. El perro estuvo varios días ingresado en una clínica veterinaria, donde ha logrado recuperarse de las graves lesiones sufridas. Hace poco ha salido del centro y ya tiene nuevos dueños. El nombre con el que lo han bautizado lo dice todo: Vida.

Aves muertas

No tuvieron tanta suerte tres pájaros que vivían en un piso de la barriada del Molinar donde el martes por la tarde se declaró un incendio. El fuego destruyó la cocina y causó una gran humareda, que acabó matando a un canario, un jilguero y un loro. Más de una hora estuvieron trabajando los bomberos en el lugar.

Servicio inasumible

Los bomberos de Palma recibieron el martes una llamada insólita. Desde el 112 les requirieron para cubrir un servicio en Cabrera. Se había activado un operativo de búsqueda de un desaparecido y el operador de la sala de emergencias decidió alertar a los bomberos del municipio en cuestión. El archipiélago forma parte de Palma, pero como bien le explicaron desde el parque de Son Malferit, ellos no tienen forma de llegar allí. El dispositivo de emergencias duró poco, ya que se comprobó que se trataba de una falsa alarma.