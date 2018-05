Cort reclama 494 euros a una mujer por la extinción de un incendio en su casa

Elreclamaa unapor unapara sofocar unde su casa. Cort ha aplicado el cargo dos años y tres meses después al considerar que la causa del siniestro fue unade la mujer por, lo que provocó una densa humareda y algunos daños materiales. "Es un atraco a mano armada por un descuido muy común", considera la afectada,, de, parada de larga duración y que percibe. "Los bomberos estuvieronpara apagar el fuego con un extintor y ventilar. Además, la compañía de seguros que tenía entonces ya ha cerrado el parte y se desentiende", explica Gayá, que. Desde el Ayuntamiento explicaron ayer que se ha aplicado la, pero que el caso será revisado.

El incendio se produjo el 10 de febrero de 2016 en la calle Eusebi Estada. "Estaba cocinando unas lentejas. Cerré la puerta, me fui a otra habitación y me despisté", recuerda la mujer. "Empezó a picarme la garganta, pero no olí a quemado. Cuando fui a la cocina y abrí la puerta, estaba todo negro por el humo", explica. La densa humareda que salía por la ventana llevó a varios ciudadanos a alertar al 112. El servicio de emergencias envió al lugar a los bomberos y la policía.

El incendio no era gran cosa y quedó solucionado en poco tiempo. "A mi casa subieron dos bomberos que estuvieron tres minutos de reloj. Apagaron el foco del fuego con un extintor y abrieron las ventanas para ventilar. A los diez minutos ya pude entrar", sostiene Gayá. El fuego dañó la campana extractora y dos estanterías, y el humo tiznó las paredes. La compañía de seguros que tenía contratada la mujer asumió todos los gastos, "unos 1.800 euros". Para la mujer y su familia el incendio acabó quedando en "una anécdota". Hasta la semana pasada.

El día 10 le llegó una notificación del Negociado de Liquidación del Ayuntamiento de Palma. Cort le reclama ahora 494,05 euros por el operativo de los bomberos, aplicando la tasa por el servicio contra incendios y salvamento. "Casi me caigo al suelo cuando lo vi", señala. El documento desglosa el coste de los seis bomberos, el cabo, el sargento, los dos conductores y la autoescala que acudieron al siniestro. Un coste que, como refleja la ordenanza municipal, solo se aplica en los incendios cuando "quede probada intencionalidad o grave negligencia".

Gayá, que durante 25 años trabajó en el sector de los seguros, contactó con la empresa con la que tenía contratada la póliza de su hogar cuando ocurrieron los hechos. "Ellos se desentienden, porque ya no soy clienta suya y después de más de dos años tienen el caso archivado", cuenta la mujer.

La ciudadana se dirigió entonces al Ayuntamiento en busca de una solución y para exponer su delicada situación económica. "La funcionaria que me atendió se quedó muy cortada. Firmé una autorización para que comprobaran mis ingresos y unos días después me llamaron para decirme que como mucho podían quitarme el coste de la autoescala, que son 100 euros. Pero yo no pido limosna", sentencia. La mujer tiene previsto presentar el lunes un recurso, que no interrumpe el proceso para cobrar esta deuda.

Desde el Ayuntamiento explicaron ayer que el cargo aplicado en este caso es el establecido por la ordenanza y que se aplica cuando los bomberos reflejan en su parte de intervención una negligencia grave como causa del incendio. Esta tasa, dijo un portavoz del consistorio, se aplica "muchas veces" y los ciudadanos suelen cargarlas a sus compañías de seguros. Además, señaló que el pago prescribe a los cuatro años y admitió el retraso en el sistema municipal de cobros. Sin embargo, Cort revisará este caso y si detecta algún error, lo revocará.

Gayá espera que sus quejas surtan efecto y le exoneren de abonar esta tasa, que considera "un atraco a mano armada". "Fue un descuido muy común de cualquier ama de casa. ¡Serán las lentejas más caras de mi vida!", lamenta la mujer.