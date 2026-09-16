Última hora y actualidad sobre los incendios en España

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Un incendio forestal en Valencia arrasa 690 hectáreas, deja dos bomberos heridos leves y moviliza a 200 efectivos

Un helicóptero recoge agua de una piscina portátil particular en Atarés.

Un helicóptero recoge agua de una piscina portátil particular en Atarés. / EP

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José Luis Escudero

Olaya González

Sarai Vázquez

Madrid

La superficie forestal quemada en lo que va de año en España por incendios asciende a 296.502 hectáreas, lo que supone alrededor de 3,5 veces más que la media anual desde 2006, según datos actualizados del Sistema Europeo de Información Sobre Incendios Forestales (EFFIS), hasta el 9 de septiembre.

Se trata de un aumento de 782 hectáreas en la última semana, tras pasar el acumulado de 295.720 a 296.502 hectáreas, de acuerdo a las cifras del servicio europeo Copernicus, cuya metodología se basa en estimaciones a partir de imágenes por satélite y sus resultados no siempre coinciden con los datos tomados sobre el terreno por los gobiernos nacionales.

La media entre 2006 y 2025 en España asciende a 85.549 hectáreas, por lo que el dato actual es alrededor de 3,5 veces mas que el promedio.

Mapa de incendios en España.

Pese a las elevadas cifras, este año ha ardido aproximadamente un 22,5 % menos de superficie forestal que el año pasado por estas mismas fechas, en las que el total de hectáreas quemadas ascendía a 382.663, tras un verano el de 2025 extraordinariamente virulento.

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Fuente: El Periódico

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