La decisión que pone a prueba a una de las parejas de ‘La Isla de las Tentaciones’

La pareja mallorquina de La Isla de las Tentaciones ya ha vivido su primer gran momento de tensión. Paula, de 24 años, y Kico, de 27, ambos de Mallorca, se enfrentaron este lunes a la elección de las primeras citas del programa, un momento que terminó con la joven escogiendo a Fran, uno de los tentadores que más había llamado su atención desde el comienzo de la edición.

La tercera entrega de la undécima temporada estuvo marcada precisamente por las primeras citas a solas. Los cinco chicos y las cinco chicas tuvieron que sentarse frente a frente y escoger al soltero o soltera con quien querían compartir su primera cita, en una ceremonia en la que los nervios, las dudas y los reproches fueron protagonistas.

En el caso de Kico y Paula, la elección estuvo lejos de ser tranquila. Kico ya había mostrado sus celos hacia Fran, después de que Paula reconociera que le parecía un chico guapo. El mallorquín incluso se había burlado del tentador durante su presentación, tras quedarse en blanco y olvidar su frase. La actitud de Kico provocó que Sandra Barneda tuviera que intervenir y pedirle que respetara a los solteros.

Paula escoge a Fran

Cuando llegó el momento de elegir las citas, Paula intentó explicar a su pareja que quería ser coherente con lo que ya le había dicho antes de entrar en el programa.

“Antes de venir aquí ya te lo dije, que Fran me parecía un chico guapo”, le recordó. Kico, cada vez más nervioso, insistió en preguntarle si realmente pensaba darle la cita. La situación terminó provocando una fuerte reacción del mallorquín, que salió de la ceremonia visiblemente alterado.

Finalmente, Paula tomó su decisión y escogió a Fran para compartir la primera cita. La elección supone un nuevo punto de tensión para una pareja que llega al programa con algunas heridas de su relación todavía abiertas.

La pareja lleva un año y medio junta y se conocieron a través de las redes sociales. Sus comienzos estuvieron marcados por la falta de límites claros: Paula mantenía paralelamente una relación con otro chico cuando comenzó su historia con Kico y, después de pasar su primera noche juntos, le confesó que había estado con otras personas. Aquello provocó el enfado de Kico y dejó una desconfianza que ambos intentan superar en la isla.

Primeras citas y nuevas alarmas

La elección de citas fue solo uno de los momentos destacados del programa. Después de que cada concursante escogiera a su acompañante, Sandra Barneda separó de nuevo a las parejas, sin permitirles despedirse.

Ya en las villas, las chicas disfrutaron de una fiesta romana y los chicos de una fiesta de temática marinera. Los juegos y los acercamientos entre concursantes y tentadores hicieron sonar la luz de la tentación en ambas villas. Al día siguiente, las chicas practicaron surf junto a sus solteros favoritos y los chicos montaron a caballo con las tentadoras que habían elegido.

'La isla de las tentaciones' / Mediaset

La noche volvió a estar marcada por la tensión. Mientras algunos participantes avanzaban en sus acercamientos, otros seguían afectados por las imágenes que habían recibido de sus parejas. Los chicos, además, recibieron por primera vez imágenes de lo que estaba ocurriendo en la otra villa a través de una tablet que les llevó la presentadora.

Para Kico y Paula, la primera cita deja así una pregunta abierta: ¿Cómo evolucionará la relación entre Paula y Fran y será capaz Kico de controlar sus celos? La pareja de Palma afronta ahora los siguientes días de convivencia separada con una primera decisión que ya ha puesto a prueba su relación.