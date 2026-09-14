Inácio se sienta en su silla de mimbre en Salvador de Bahía antes de beber su primera caipirinha de la tarde, mientras el sonido de los tambores se escucha suave y a lo lejos por las calles coloridas y empedradas del Pelourinho en el inicio del verano. Ansioso, enciende el ordenador sobre la mesa repleta de libros apilados en pequeñas torres irregulares, entre cedés de Afric Simone, Mariza y Cesária Évora, fotos que recuerdan su niñez en Mozambique y las obras completas de Pessoa, que lo acompañan como las novelas de su venerado Jorge Amado desde que se asentó hace 70 años en el nordeste de Brasil, tras un largo periplo duro y difícil con una escala en Lisboa que la recuerda feliz pese a los contratiempos.

Revisa el correo electrónico, abre uno, se asombra. Su hija, que vive en el norte de África hace tres décadas, le comparte una foto de Paulo, le cuenta que está en Mallorca de intercambio, que aprende poco a poco castellano y catalán, pero que forjó amistad con unos jóvenes subsaharianos y argelinos que venden accesorios y camisetas de fútbol en la calle. «La sudadera que lleva se la regaló un amigo que vive como puede», escribe. La frase en blanco que le atraviesa el pecho significa «El mundo es tuyo», añade.

Inácio descarga la imagen de su nieto, se acomoda los anteojos. Sonríe cuando lo ve alto, delgado y bonito. Decide ampliarla para verla mejor, para tenerlo más cerca. Entonces recuerda los labios gruesos y carnosos de Paulo, su pelo negro y ensortijado, cuando le hacía trampa jugando al ajedrez; en el otro margen, un hombre, en un banco de plaza, parece esperar algo, tal vez a él.

Inácio se levanta, pone un cedé de Adriana Calcanhotto para reconciliarse con la vida y piensa en la historia de los amigos de Paulo, en esa hermandad que nace entre los que no tienen nada, en las redes de amistad y acompañamiento cuando la incertidumbre es moneda corriente, en el hombre de la foto que parece agotado. Vuelve a la silla para responder el correo. Le cuenta a su hija que está bien, que en un rato va a caminar por la playa. Y más adelante escribe: «Siempre conviví con la idea de que el tiempo se escurre, se evapora. Es un problema que cargo como una mochila desde la niñez , pero, en general, los niños no se lamentan por eso. Viven y ya. Siento en el cuerpo que habito la fragilidad del desamparado, la precariedad de que todo se puede acabar en cualquier momento, como lo habrán sentido los amigos de Paulo». Y se despide con un «besos» y tres corazones.

Ahora Inácio prende el televisor, pone un canal de España, busca qué sucede en Mallorca cuando prepara su primera caipirinha de la tarde. De fondo suena Marisa Monte y el aroma de la comida callejera bahiana trepa hasta su piso.

Encuentra un programa con tertulianos que hablan sobre migración. De repente oye la palabra «invasión» de un panza llena bien vestido, baja la música, escucha con atención. Y enseguida el lenguaje de cloaca se desata cuando una peña de pirómanos, energúmenos, irresponsables y deshumanizadores vomitan odio con frases mal conjugadas e indecentes. Entonces Inácio apaga y apura la caipirinha. Sale al mundo a encontrarse con otros porque el «mundo es nuestro», piensa.