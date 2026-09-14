Colombo cortó dos orejas a un Miura al que se dio una excesiva vuelta al ruedo

Con la corrida de ayer en Muro no se cerró la temporada en Mallorca. Francisco d’Agostino, propietario de Balears Cambio de Tercio, confesó a este periódico que se celebrará un festival taurino en fecha a concretar, «lo que no sé si es toreará el cachorro», refiriéndose a su hijo, fueron sus palabras textuales.

Ayer en Muro se lidiaron tres toros de Miura, uno de ellos lesionado en su día, en el desembarque de la corrida y que no llegó a recuperarse. Fue sustituido por un ejemplar de Samuel Flores. Los de Miura muy bien presentados, con mucha romana: no fueron los miuras de antaño, sino que estos se dejaron torear; al tercero, un cárdeno muy claro con la testuz blanca, le dieron la vuelta al ruedo, premio excesivo salvo que se valorara por la presidencia el juego del conjunto lidiado por la divisa andaluza.

En cuarto lugar, de la lidia ordinaria, saltó al ruedo el toro de Samuel con unos pitones muy astifinos. Su juego no fue ni mucho menos tan brillante como el de los miuras.

El venezolano Jesús Enrique Colombo, que abrió plaza y se retiró después de lidiar a su segundo con el permiso de la presidencia y de sus compañeros, fue el auténtico triunfador de la tarde. Cortó dos orejas al toro de la vuelta al ruedo.

Colombo es un torero poderoso que se lució en todos los tercios. Puso banderillas en ambos oponentes, alguno de lo pares al violín, siendo muy aplaudido.

En la muleta compuso dos faenas de corte diferente sobre ambas manos ante dos miuras que se dejaron torear, especialmente el que abrió plaza. Pero la espada, su mal manejo, le privó de cortar trofeos. Incluso sonó un aviso.

En cambio, en el que hacía segundo de su lote después de una faena que llegó a los tendidos, cobró una estocada trasera de efecto rápido y de ahí las dos orejas.

Antes de que actuara Damián Castaño, que lucía un terno burdeos y azabache, saltó al ruedo un antitaurino con pecho y espalda repletos de frases contra la fiesta de los toros. Quiso desplegar una pequeña pancarta, pero fue reducido por el personal de plaza y retirado por las fuerzas de seguridad.

El salmantino Damián Castaño se hizo daño en la muñeca derecha durante su actuación.

A Castaño le correspondió el toro sardo del encierro. Un animal que se venía de lejos, de excelente embestida y al que instrumentó unos excelentes naturales con la ayuda del estoque.

El torero salmantino se atascó a la hora de matar con el agravante de hacerse daño en la muñeca derecha, en una de las entradas con la espada. Sonó un aviso y hubo silencio del respetable.

Su segundo oponente era el toro de Samuel Flores, que no tenía una embestida muy clara. Cabeceaba al final de cada muletazo, pero Castaño tuvo la habilidad de perder unos pasos después de cada de uno de los pases.

Con el brazo vendado y con muestras de dolor logró cobrar una media estocada después de varios pinchazos. Aviso.

En tercer y último lugar actuó el rejoneador Bienvenido Ferrer Martín. Por chiqueros salieron dos utreros de Cuevas Bajas, de escasa presencia, sobre todo después de ver los toros que habían salido con anterioridad. El primero, un berrendo en blanco, fue ampliamente pitado.

Ferrer Martín presentó unos caballos bien domados que con sus cabriolas y piruetas llegan al público, que le pidió una benévola oreja en su primero. En el que cerraba el festejo, bajó pie a tierra para descabellar y aquello fue eterno. Un aviso.

Los tendidos de la plaza se llenaron en más de su mitad, con más gente que en la corrida de Sant Joan.

La presidencia, con José Barceló ‘Campanilla’ al frente estuvo, en líneas generales, acertada.