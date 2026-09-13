Más de 860 migrantes que pernoctaban por las calles de Ceuta son ubicados en un nuevo campamento en la ciudad

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha informado este domingo del traslado de un total de 864 personas migrantes que pernoctaban en las calles de Ceuta y que han sido instalados en un campamento temporal habilitado a las afueras de la ciudad. El operativo se ha llevado a cabo a primera hora de la mañana y, según Torres, se ha desarrollado "con éxito", pese a que, en un primer momento, algunas de las personas que han sido incluidas en el operativo han llegado a pensar que se les estaba expulsando a Marruecos. Cuando han comprendido la situación, han colaborado en el traslado sin objeciones.

La operación, que les ha llevado a tener que caminar un kilómetro y medio, cargados con sus enseres, se enmarca en las medidas adoptadas por el Gobierno para hacer frente a la situación migratoria en Ceuta.

Según el balance ofrecido por el ministro, el Ejecutivo ha habilitado 4.500 plazas durante las últimas semanas, mientras que más de 5.300 personas han retornado voluntariamente a sus países de origen. Además, cerca de un centenar de migrantes han renunciado a solicitar protección internacional, pese a que se les había ofrecido la posibilidad de asilo. Torres ha señalado que el objetivo del Gobierno es "recuperar la normalidad cuanto antes" y ha defendido que, para ello, resulta "indispensable" disponer de espacios adecuados que permitan evitar que las personas migrantes permanezcan en la calle, así como realizar las labores de triaje y reseña.

El ministro ha añadido que estos dispositivos también deben permitir agilizar los procedimientos para que aquellas personas que no tengan derecho a protección internacional puedan ser devueltas a Marruecos.

La policía dispersa a migrantes

Pese a la aparente tranquilidad del traslado, la Policía Nacional ha informado de que ha tenido que dispersar a algunas decenas de migrantes que llegaban a la carrera hacia el nuevo asentamiento habilitado por el Gobierno con la intención de acceder a su interior. Las mismas fuentes han indicado que se les ha impedido la entrada por estar ocupado. Esta situación se ha vivido en el entorno de la antigua cárcel de Los Rosales, donde se ha colocado el nuevo campamento, formado por varias carpas y en el que han sido alojadas personas que hasta ahora se encontraban durmiendo a la intemperie en la Loma Colmenar.

Mientras, el Gobierno de Ceuta ha solicitado a la Delegación del Gobierno la intervención urgente para desalojar otro asentamiento, en este caso instalado en la playa de Benítez, junto al muro perimetral de la planta desalinizadora, al considerar que supone un riesgo para la seguridad y el funcionamiento de una infraestructura considerada esencial para el abastecimiento de agua potable de la ciudad. La petición, formulada por la Consejería de Medio Ambiente, Servicios Urbanos y Vivienda, se produce después de que durante las últimas semanas se haya incrementado la presencia de migrantes en el entorno inmediato de la instalación.

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Según fuentes de la prensa local, este sábado podían contabilizarse más de un centenar de chabolas en la playa de Benítez, separada de la del Trampolín por la propia planta desalinizadora, donde continúan creciendo los asentamientos improvisados.

Fuente: El Periódico