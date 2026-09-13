Cuatro vinos de Mallorca logran 92 puntos en una cata del crítico italiano Davide Bortone

Cuatro vinos de las bodegas 7103 Petit Celler, Macià Batle y Oloron han obtenido 92 puntos sobre 100, la máxima valoración alcanzada por los vinos de Vi de la Terra Mallorca en una cata realizada por el crítico italiano Davide Bortone.

La cata, publicada en la revista especializada Winemag, ha analizado 139 muestras, de las que 91 correspondían a Vi de la Terra Mallorca, la indicación geográfica más representada, según ha informado este pasado sábado esta entidad.

Los cuatro vinos que han obtenido 92 puntos son Blanc de Mantonegro 2025, de 7103 Petit Celler; Sauvignon Blanc 2025, de Macià Batle; Atrevido 2023, de Oloron, y Gran Selección Chardonnay Premsal Blanc, también de Macià Batle.

Además, otras cinco elaboraciones han alcanzado los 91 puntos.

De las 91 muestras de Vi de la Terra Mallorca incluidas en la cata, 90 fueron puntuadas y obtuvieron una valoración media de 88,64 puntos.

Un total de 26 vinos, el 28,9 % de los puntuados de esta indicación geográfica, consiguieron al menos 90 puntos.

La cata incluyó muestras de vino de diferentes bodegas de la isla. / Vi de la Terra Mallorca

El responsable de Macià Batle, Ramon Servalls, ha considerado que los resultados suponen "un reconocimiento al trabajo que estamos haciendo en la bodega y en la viña" y ha destacado que dos de los cuatro vinos mejor valorados sean de esta bodega.

Por su parte, el copropietario de 7103 Petit Celler, Sebastià Ordines, ha destacado que su Blanc de Mantonegro haya logrado una de las puntuaciones más elevadas utilizando una variedad local.

"Pensamos que el camino a seguir es el de las variedades locales", ha afirmado Ordines, quien ha recordado que su bodega fue una de las primeras en elaborar un vino blanco a partir de Manto Negro, una uva que ha definido como propia de Mallorca.

Cristina Basañez, de Bodega Oloron, ha destacado la valoración realizada por Bortone de la viticultura mallorquina y su propuesta de trabajar conjuntamente "bajo el paraguas de Mallorca".

La cata refleja, según Vi de la Terra Mallorca, la diversidad de estilos de los vinos de la isla, desde elaboraciones marcadas por la fruta, la frescura y las sensaciones salinas hasta otras con mayor estructura, madurez, mineralidad y crianza.

Davide Bortone es periodista y crítico de vinos y dirige Winemag, publicación italiana especializada fundada en 2015 que realiza catas a ciegas con puntuaciones sobre 100 y publica anualmente una guía con su selección de los mejores vinos italianos.