Tres personas heridas en el incendio forestal de Benahavís (Málaga): 115 efectivos luchan contra las llamas

a evolución del fuego dificulta el control de un incendio forestal declarado este domingo en el término municipal malagueño de Benahavís, en concreto, en el paraje Ermita del Rosario. Tanto es así que la Junta de Andalucía ha ordenado el confinamiento preventivo del casco urbano de Benahavís junto a diseminados al norte y oeste y la urbanización La Coja, además de activar, sobre las 14 horas, la fase de emergencia, situación operativa 1.

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, en su condición de director del Plan de Emergencias por Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca), ha instado a la población a evitar riesgos y extremar las medidas de autoprotección, cerrando puertas y ventanas, protegiendo a las personas más vulnerables -niños, mayores y enfermos- y siguiendo en todo caso las instrucciones del Servicio de Emergencias 112. Asimismo, se ha lanzado un mensaje de ES-ALERT a los móviles de la población de Benahavís y entornos cercanos para informar sobre la evolución del fuego y la necesidad de ser precavidos.

A pesar de algunos puntos calientes y de pequeñas reactivaciones, el incendio, según ha explicado Antonio Sanz en una atención a medios, "ha evolucionado bien" en la primera zona que recorre desde la cola (el lugar donde se originaron las llamas) hasta la urbanización Montemayor Alto, que ha sido desalojada preventivamente, tal como ha informado Emergencias Andalucía (EMA) 112 a través de su cuenta oficial de X.

Por otro lado, como ha explicado Antonio Sanz, se está trabajando en la segunda zona del incendio, que abarca desde la urbanización hasta la cabeza del incendio. "El objetivo principal es intentar contener y frenar la cabeza, pero se trata de una tarea complicada", ha añadido.

"Lo más importante de todo en primer lugar ha sido proteger la población, dado que estamos en una zona de extraordinario peligro" ha indicado el director del Plan Infoca, y ha añadido que, "por ahora, no hay ninguna vivienda que se haya visto afectada". Por otro lado, sí se han registrado daños puntuales en elementos exteriores, como vallados, terrazas o accesos.

Según ha explicado Antonio Sanz, se trata de un incendio "complejo", especialmente por las rachas de viento -que han alcanzado hasta los 50 kilómetros por hora y que se verán reducidas a partir de las 22.00 horas-, por la velocidad de propagación de las llamas y por la voluminosa masa forestal. "Será una noche activa", ha concluido.

Además, Antonio Sanz ha cifrado en tres los heridos a consecuencia del incendio forestal. Una persona ha sido trasladada al Hospital Regional Universitario de Málaga con quemaduras.

Asimismo, un bombero forestal, tras sufrir una caída, ha sufrido una fractura de muñeca.

Finalmente, otra persona ha sido atendida por inhalación de humo, aunque su hogar no se ha visto afectado por las llamas.

Más de 200 efectivos luchan contra las llamas

En estos momentos, efectivos del Plan Infoca trabajan para estabilizar este incendio forestal declarado sobre las 13.07 horas de este domingo, sobre el que está desplegado un amplísimo operativo del Plan Infoca que se ha ido reforzando conforme avanzaban las llamas.

Sobre el terreno trabajan 22 medios aéreos -dos helicópteros pesados, seis semipesados, dos ligeros y un mando, además de seis aviones de carga de tierra, dos anfibios ligeros, dos FOCA y uno de coordinación- junto a 205 efectivos distribuidos en siete grupos de bomberos forestales, cuatro BRICA, un EMIF, seis técnicos de operaciones, dos técnicos de extinción, dos agentes de Medio Ambiente, una Unidad Móvil de Meteorología y Transmisiones (UMMT), la Unidad Médica de Incendios Forestales, el módulo de mando y la Unidad de Sistemas (dronoes), tres autobombas y dos buldóceres.

El Ayuntamiento de Marbella ha informado a través de su cuenta oficial de X que efectivos y bomberos de Marbella y San Pedro se encuentran colaborando en la extinción del incendio forestal, coordinados con el Infoca y el Consorcio provincial.

Un total de 13 efectivos con 6 vehículos del Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) de Málaga, del parque de bomberos de Estepona y del parque de bomberos de Algatocín también han intervenido en el incendio forestal, según ha informado el CPB de Málaga.

Estos efectivos se han desplazado para poder cubrir temporalmente el parque de Estepona, y su función principal consiste en proteger las urbanizaciones cercanas.

Se encuentran interviniendo en estos momentos además 4 dotaciones de Marbella y otras 2 de Fuengirola, han añadido desde el CPB de Málaga.

Corte en el carril derecho de la A-7115

Según la cuenta oficial de X de Protección Civil Estepona, la DGT ha establecido el corte del carril derecho en sentido creciente de la A-7175 con el objetivo de facilitar el paso de los vehículos de emergencia.

Por su parte, la cuenta oficial de X de EMA 112 también ha informado de este corte y, junto a Protección Civil Estepona, ha recordado a los usuarios que deben respetar las indicaciones de los servicios de emergencia y evitar desplazarse por la zona afectada.

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Segundo incendio este verano en el municipio

Hay que recordar que este municipio ya vivió en julio un grave incendio que obligó a desalojar a más de mil vecinos y movilizó más de dos centenares de efectivos durante la noche para frenar el avance de las llamas. El fuego obligó a evacuar unas 400 viviendas de Parque Botánico y Los Flamingos mientras que el polideportivo municipal se mantuvo habilitado para atender a las personas afectadas.

Fuente: La Opinión de Málaga