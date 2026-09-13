Como dice la canción de María Jiménez, «se acabó, porque yo me lo propuse y sufrí». Suena la alarma. Las 6:45. Te quedas mirando el techo intentando recordar qué día de la semana es, pero hay algo que tienes clarísimo. Se acabó el verano. Tu cuerpo está atrapado en un desfase horario digno de un vuelo a Tokio, aunque no has salido de tu provincia. Tu reloj biológico sigue convencido de que a las doce de la noche aún se pueden cenar pipas en una terraza y que despertarse antes de las diez de la mañana roza lo ilegal.

Llega la auténtica «vuelta al cole», aunque hace años que no ves una mochila. De repente, la temperatura baja dos grados por la noche y toca hacer la maniobra de supervivencia estival, destaparte, volverte a tapar, dejar un pie fuera como termostato y pelearte con la sábana.

Miras tu ropa y no sabes qué ponerte. Hace demasiado fresco para la camiseta de tirantes, pero si te pones chaqueta vas a romper a sudar en cuanto pises el asfalto a mediodía. Se acabaron las improvisaciones. Las cañas que se alargan sin previo aviso también han pasado a mejor vida, y el picoteo sin horario fijo ya solo es un recuerdo. Toca volver a planificar cenas y congelar raciones para entre semana, mientras el bote de café empieza a mirarse con devoción casi religiosa. O salir a la calle a las ocho de la mañana y descubrir que vuelve a ser de noche. Ese momento en el que asimilas que la luz del día ya no dura hasta las diez de la noche es el verdadero golpe de realidad.

Hoy no te levantas porque falte motivación, te levantas por pura inercia. El verano ha muerto, el horario de invierno ya enseña la patita y el café de la mañana pasa de ser un placer a un soporte vital básico. Ánimo con la primera semana de sobriedad horaria.

Aún con el jet lag del inicio de curso, vamos a conocer todo lo que ha ocurrido en la crónica social de esta semana. Vamos allá.

50 aniversario

Rodeada de más de sesenta amigos, Angie Belchi Llinás sopló las velas de sus 50 años en una fiesta que quedará en el recuerdo de todos los presentes en la Finca Burotell.

La jornada comenzó con la luz del atardecer todavía dorada sobre la finca, mientras dos DJ ponían la banda sonora para que nadie se quedara quieto. Ya entrada la noche, el grupo Giralunas tomó el relevo y cerró la velada con su actuación, alargando la fiesta entre risas y baile.

Uno de los momentos más comentados llegó con la entrega de regalos, convertida por sorpresa en una recreación de El Precio Justo, con pujas improvisadas y bromas por cada objeto. Las risas se adueñaron de la finca, y no faltó quien rescatara alguna anécdota mientras intentaba adivinar qué escondía cada paquete.

Entre abrazos, brindis y alguna lágrima suelta, Angie cerró la noche convencida de que cincuenta años bien acompañados pasan volando.

Velada artística

Kimpton Aysla Mallorca reunió una selección de rostros del panorama artístico y cultural mallorquín en la inauguración de Carlos Prieto. Retrospectiva, una muestra que repasa casi dos décadas de trayectoria del pintor palmesano.

La cita, pensada como velada privada, combinó pintura y alta gastronomía, con la conversación como hilo conductor de toda la noche. Los invitados recorrieron piezas de distintas etapas del artista, que reflejan el paso de un óleo más figurativo a un grafito más sobrio en su etapa reciente. La velada se cerró con una cena cuyo menú, creado por el chef del hotel, tomó como inspiración la propia obra de Prieto.

Palito Dominguín, artista multidisciplinar de la familia Bosé-Dominguín, acompañó la noche como invitada especial, sumando su trayectoria en pintura, ilustración y moda a un encuentro comisariado por Martina Benvenutto Multidisciplinary Studio.

La noche sirvió de antesala al mes más artístico de Mallorca, que este año llega marcado por la gran cita de la Nit de l’Art de Palma.

Amigos en The Volkers House

Rodeada de un grupo numeroso de amigos, María Ferrer sopló las velas de su cumpleaños en The Volkers House.

La jornada comenzó sobre el césped, siguiendo de cerca un partido de polo que puso el pulso a la reunión y levantó las primeras risas entre los presentes, entre jugadas y aplausos espontáneos.

El espacio sirvió de escenario para el reencuentro, con ese ambiente relajado que invita a quedarse un rato más de lo previsto.

Con la luz ya cayendo, el grupo se sentó a cenar y la velada se estiró hasta bien entrada la noche. Las mesas se llenaron de brindis y anécdotas que iban y venían de un extremo a otro.

Entre tarta, fotos y confidencias de última hora, María cerró su cumpleaños como más le gusta, rodeada de la gente de siempre.

‘Llorando Lobos’

La sala multidisciplinaria de s’Abeurador acoge estos días Llorando Lobos, la nueva exposición de Llorenç Garrit, con la que el artista vuelve a abrir su trabajo al público del municipio.

Nacido en Palma y vinculado desde siempre a Santanyí, el pueblo de su padre, Garrit se formó como autodidacta y encontró en el cómic y en el pop art buena parte de su lenguaje visual. Con los años ha llevado su pintura fuera de la isla, con muestras en Nueva York y Barcelona, además de proyectos como Paraules de ciment o Turris Eburnea, que le han valido reconocimiento dentro y fuera de Mallorca.

El proyecto llega ahora de la mano de Maria Mesquida Artigues, encargada de dar forma al conjunto que puede visitarse en la sala. Su mirada como curadora teje un hilo entre las piezas reunidas para la ocasión.

Una cita pequeña en tamaño pero cuidada en cada detalle, de esas que conviene no dejar pasar mientras siguen abiertas sus puertas.

Nueva junta directiva

La Asociación Taurina y Cultural Kiko Garau reunió a sus socios y amigos para presentar a la nueva junta directiva, encabezada por Bárbara Pons como presidenta.

Jennifer May asumió la vicepresidencia y Elizabeth Morell se hizo cargo de la tesorería. Rosa Ramón, por su parte, quedó al frente de secretaría y redes sociales, mientras Malena Grúa y Maria de la Encarnación Alabau se repartieron las tareas de prensa y relaciones públicas.

Entre los asistentes estuvo el matador de toros José Barceló Campanilla. También acudieron Francisca Sampol, directora social de Acción Social, y Teresa Llull, presidenta de la Asociación Respiralia. Sedi Behvarrad, al frente de la Asociación Persa de las Illes Balears, se sumó igualmente a la cita, acompañada de amigos y simpatizantes que quisieron arropar a la nueva directiva.

Ya hacia el final, Bárbara Pons tomó la palabra para compartir sus expectativas y los objetivos de esta nueva etapa, mientras sonaban los pasodobles y las copas de cava se alzaban para brindar.

Exposición de Alfonso Plano

El Centro Cultural de La Misericòrdia acogió la inauguración de una exposición fotográfica taurina firmada por Alfonso Plano, extremeño reconocido con varios premios en su especialidad. La muestra llegó de la mano del Círculo de Bellas Artes, en colaboración con la Peña Taurina Oro y Plata.

Sus imágenes capturan esos instantes que se escapan al ojo del espectador desde el tendido, fracciones de segundo que solo la cámara logra detener. Cada fotografía trajo a Mallorca un toreo visto desde muy cerca, con el detalle que el aficionado rara vez alcanza a ver en directo.

Pedro Lorente, presidente del Círculo de Bellas Artes, abrió el acto con unas palabras de bienvenida. Sole Hidalgo, presidenta de la Peña, tomó después el testigo y fue desgranando el sentido de cada imagen a quienes se acercaron a la sala.

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La cita se cerró con un refresco entre risas y comentarios sobre las fotografías, ya con Plano charlando distendido con los presentes.