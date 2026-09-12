Accidente
Un herido tras caer de un globo aerostático que acabó en el río Pisuerga (Valladolid)
La llamada de alerta se ha recibido a las 09.04 horas de esta mañana
EP
Una persona ha resultado herida este sábado tras sufrir una caída desde un globo aerostático que participaba en una competición en Valladolid, el cual terminó impactando contra el suelo en una zona de cultivo en Simancas y posterior desplome, ya sin ocupantes, al río Pisuerga a la altura del Puente Romano.
Según han informado fuentes del Centro de Emergencias Castilla y León 112, la llamada de alerta se ha recibido a las 09.04 horas de esta mañana.
Los cooperantes informaban de que el aerostato había registrado un descenso brusco hasta tocar tierra en un campo de cultivo del término municipal de Simancas, lo que provocó la caída de sus dos ocupantes.
Hasta el lugar del suceso se han desplazado efectivos de la Policía Local de Simancas, la Policía Municipal de Valladolid, la Guardia Civil (COS) y los Bomberos de la Diputación de Valladolid, coordinados por el Centro Coordinador de Emergencias (CCE).
Asimismo, Emergencias Sanitarias - Sacyl ha movilizado asistencia médica para atender en el lugar a una persona herida, quien presentaba un fuerte dolor en la cadera como consecuencia del impacto.
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