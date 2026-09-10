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Día Mundial para la Prevención del Suicidio

Una madre lanza la campaña 'La Última Foto' para prevenir el suicidio

Vicky Nieto, madre de un joven que falleció por suicidio a los 24 años, ha puesto en marcha esta iniciativa ante la ausencia de una gran campaña institucional dirigida a toda la población

José Manuel López y Vicky Nieto, familiares de víctimas de suicidio, participan en la colocación de 3.953 flores en recuerdo de las personas fallecidas por suicidio, frente al Congreso.

José Manuel López y Vicky Nieto, familiares de víctimas de suicidio, participan en la colocación de 3.953 flores en recuerdo de las personas fallecidas por suicidio, frente al Congreso. / EP

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EP

Madrid

La iniciativa Hablar Salva ha lanzado este jueves la campaña 'La Última Foto' para prevenir el suicidio y promover que la sociedad aprenda a preguntar, escuchar y hablar sobre este problema, ante la ausencia de una gran campaña institucional dirigida a toda la población, según ha denunciado su impulsora, Vicky Nieto, madre de un joven que falleció por suicidio a los 24 años.

La campaña se presenta coincidiendo con el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que se celebra este jueves, y después de que Nieto reclamara públicamente al Ministerio de Sanidad una campaña estatal dirigida al conjunto de la sociedad. Según Hablar Salva, su petición ha recibido miles de firmas, pero esa campaña no se ha puesto en marcha.

"Si el Ministerio no iba a lanzar la campaña, no nos íbamos a quedar de brazos cruzados. La hemos hecho nosotros, sin el presupuesto institucional, pero con el apoyo de muchas personas que han entendido que este país tiene una conversación pendiente y que hay que hablar del suicidio", señala Vicky Nieto.

El lanzamiento coincide con el acto 'Un Minuto de No Silencio', celebrado frente al Congreso de los Diputados, donde se han colocado 3.953 flores, una por cada fallecimiento por suicidio registrado en las últimas cifras oficiales. El minuto de silencio se ha interrumpido simbólicamente para trasladar el mensaje de la iniciativa: "El silencio mata. Hablar Salva".

"Si el Ministerio no iba a lanzar la campaña, no nos íbamos a quedar de brazos cruzados. La hemos hecho nosotros", ha señalado Nieto, quien ha defendido la necesidad de que la prevención implique a toda la sociedad.

"Yo misma he trabajado en la estrategia y mensajes de campañas de tráfico. Cuando mostramos el dolor y las terribles consecuencias de los accidentes, esas campañas ayudaron a salvar vidas. Hoy las muertes por suicidio casi triplican a las de tráfico. El presupuesto de la DGT en publicidad es inmenso; ¿cuánto destina el Gobierno a hablar de suicidio?", ha añadido la impulsora.

Archivo - Una madre lanza 'La Última Foto' para prevenir el suicidio ante la falta de una gran campaña institucional

Una madre lanza 'La Última Foto' para prevenir el suicidio ante la falta de una gran campaña institucional. / EP

Dirigida por el cineasta Santiago Zannou, 'La Última Foto' muestra las últimas fotografías o vídeos reales de personas que posteriormente se quitaron la vida. Son imágenes de momentos cotidianos que, según explica la iniciativa, buscan cuestionar la idea de que las personas en riesgo de suicidio muestran siempre señales visibles de sufrimiento.

La campaña adapta en España 'The Last Photo', una iniciativa de CALM (Campaign Against Living Miserably) e ITV, que ha cedido de forma altruista los derechos para su adaptación con casos y familias españolas. La idea original fue creada por adam&eveDDB.

Hablar Salva señala que la campaña sigue estrategias de prevención desarrolladas en Reino Unido y las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), con el objetivo de contribuir a "hablar antes, escuchar mejor y disponer de más herramientas para prevenir".

En España se quitan la vida casi 4.000 personas al año, según los datos citados por la iniciativa. Nieto ha reclamado una mayor implicación institucional y social y ha pedido a los medios de comunicación, organizaciones y ciudadanía que contribuyan a difundir los materiales de la campaña para ampliar su alcance.

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"Hemos creado la campaña que le pedimos al Ministerio que hiciera, pero para darla a conocer necesitamos unos medios masivos con los que no contamos. Ya que no disponemos de presupuesto institucional para impulsar este mensaje, pedimos a los medios de comunicación, a las organizaciones y a cualquier persona a título individual que se sumen a romper el silencio", concluye Vicky Nieto.

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