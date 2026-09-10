La Fiscalía alerta del aumento de los delitos cometidos por menores de 14 años

La Fiscalía General del Estado ha alertado de que la delincuencia en los menores de 14 años, que son inimputables penalmente, se ha disparado un 74,21% respecto al pasado año, un "importante ascenso" que deriva en muchos casos en conductas violentas y sexualizadas. Según consta en la Memoria de la Fiscalía de 2025, que se ha presentado este jueves, las causas que se han archivado por ser los expedientados menores de 14 años suman 7.749, frente a las 4.448 del 2024, "una circunstancia que viene siendo objeto de gran preocupación en todos los sectores que se dedican al mundo de la infancia y la adolescencia".

En el documento, la Fiscalía advierte de que este dato se debe evaluar con reservas por la posible afectación en el ejercicio de e 2024 del sistema de gestión procesal en Andalucía. En 2022, se incoaron 7.660 procedimientos, y en 2023, 11.143, un aumento del 45%. Sin embargo, en 2024, la memoria fiscal registró 4.448 casos, un descenso del 60%. La propia Fiscalía advertía el año pasado de que la caída de 2024 debía interpretarse con mucha prudencia porque existían "enormes carencias de registro" en las aplicaciones informáticas utilizadas. Es decir, no era correcto concluir que los delitos cometidos por menores de 14 años cayeron realmente un 60%. Este año, se repite la situación: la fiscalía advierte de que los datos no se pueden comparar con plena fiabilidad.

La Fiscalía insta a reflexionar sobre "la problemática de una sociedad carente de mecanismos precisos para dotar a los menores de las herramientas necesarias para gestionar su frustración"

Aun así, los fiscales consideran que los datos se alinean con la impresión general del aumento de la delincuencia en esa franja de edad, por lo que consideran necesaria una reflexión "sobre la problemática de una sociedad carente de mecanismos precisos para dotar a los menores de las herramientas necesarias para gestionar su frustración". A su entender, ante las conductas "violentas y sexualizadas" de los jóvenes es necesaria "una intervención temprana y multidisciplinar" y reforzar la infraestructura para abordar la situación de los menores inimputables.

Un 10% más de delitos de menores de 18

A nivel general, las investigaciones abiertas por delitos cometidos por jóvenes menores de 18 años también ha aumentado, aunque en menos proporción: un 10,64%, que corresponde a las 74.538 investigaciones abiertas (técnicamente se denominan diligencias preliminares) en 2025, frente a las 67.367 del 2024. El incremento del 10,64% rompe la tendencia descendente de los dos años anteriores.

En esta fase se examinan los hechos y se valora si procede continuar el procedimiento. Si existen indicios, el asunto puede dar lugar a un expediente de reforma para determinar la responsabilidad penal menor. En 2025 se incoaron 26.084 expedientes de reforma, frente a 24.740 en 2024, un 5,43% más.

La violencia de género cometida por menores también aumentó un 15,20%, mientras que los delitos contra la seguridad vial se incrementaron un 20,59%

Por tipologías concretas, la memoria destaca especialmente la subida del 35,82% de los delitos contra la libertad sexual cometidos por menores —4.459 en 2025, frente a 3.283 en 2024, 3.185 en 2023 y 2.947 en 2022—. La Fiscalía lo califica como "una alarmante espiral que no para de crecer".

Asimismo, aumentan un 29,04% los delitos contra la integridad moral —humillaciones, vejaciones o tratos degradantes—, que pasan de 1.057 a 1.364; y un 17,64% de los casos de acoso escolar, con 1.407 frente a 1.196. Esta última cifra es, según la memoria, "preocupante" y refleja un "importante déficit en la prevención e intervención en el entorno educativo". A la vez, subraya que las secciones de menores de territorios como Madrid, Barcelona, Sevilla o Illes Balears muestran su preocupación por el "incremento y auge de conductas cada vez más violentas" entre los jóvenes

Bajan cifras de homicidios y asesinatos del 16,6%: en 2025 se registraron 100 casos, frente a los 120 del año anterior

La violencia de género cometida por menores también aumentó un 15,20%, mientras que los delitos de tráfico se incrementaron un 20,59%, principalmente por los casos de conducción sin permiso.

Las causas por delitos leves, como los hurtos, amenazas o lesiones menores registraron un crecimiento leve de solo el 0,33% (12.413 asuntos en 2025, frente a 12.371 en 2024).

La fiscalía advierte de la "influencia negativa" en los menores del consumo "precoz" de contenidos pornográficos y de influencers que incitan a conductas autolíticas

Al igual que en memorias anteriores, la fiscalía reseña el incremento de delitos cometidos mediante medios telemáticos e internet, especialmente a través de aplicaciones de mensajería como WhatsApp o de redes sociales como TikTok, Instagram o Telegram, conductas que en ocasiones están vinculadas al acoso escolar. También se ha detectado, agrega la fiscalía, la "influencia negativa" en los menores del consumo "precoz" de pornografía y de influencers que incitan a conductas "autolíticas o de grave riesgo para la salud".

Descripción de la visualización sobre delitos cometidos por menores en España.

Las bandas

En cuanto al número de homicidios y asesinatos, tanto consumados como en grado de tentativa, sí se observa, sin embargo, una disminución del 16,66%: en 2025 se registraron 100 casos, frente a los 120 del año anterior. Los informes de los fiscales delegados apuntan que, en general, estas agresiones se deben "a casos circunscritos a grupos organizados de carácter urbano que actúan muy violentamente contra otros grupos rivales". Es decir, enfrentamientos entre bandas.

Los delitos de lesiones también han descendido: han pasado de 12.563 en 2024 a 11.393 en 2025, un 9,31% menos. Es la primera bajada desde el año de la pandemia. La fiscalía incide, no obstante, de que no puede afirmarse que "sea un dato definitivamente ilusionante", aunque sí apunta una tendencia que deberá observarse en los próximos ejercicios.

La memoria reitera la necesidad de reflexionar "sobre la ausencia de importancia y banalización" que los menores otorgan al empleo de medios y "formas virulentas en su comportamiento social".

A pesar del descenso, la memoria señala que este dato sigue mostrando unos "elevados niveles de incidencia" de estos delitos, lo que obliga, a su entender, a "reiterar la reflexión profunda sobre la ausencia de importancia y banalización que los menores otorgan al empleo de medios y formas virulentas en su comportamiento social". Ello enlaza, añade, con el "auge" de grupos y bandas juveniles violentas y "de carácter identitario", no solo en las grandes ciudades, sino también en núcleos de población medianos y pequeños.

La salud de la familia

La violencia doméstica hacia padres, abuelos o hermanos ha descendido un 8,74%, al pasar de 4.425 causas en 2024 a 4.038 en 2025, y se mantiene por debajo de las cifras de 2019, 2020 y 2021, cuando se registraron 5.055, 4.699 y 4.740 asuntos, respectivamente. Este tipo de delito, argumenta la fiscalía, genera una "especial preocupación" porque refleja "la salud familiar, es decir, la situación del entorno en el que el menor se desarrolla y que constituye su principal referente".

Noticias relacionadas

De ahí que considere necesario habilitar recursos específicos de reeducación e intervención y valorar que las medidas de alejamiento permitan acercamientos con fines terapéuticos. La falta de recursos dificulta, por ejemplo, el cumplimiento de medidas de convivencia con grupo educativo, una herramienta que la fiscalía considera especialmente útil para abordar tanto los problemas del menor como la relación con sus padres o hermanos.