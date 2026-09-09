La ensaimada, el plato más típico de Baleares según una encuesta del CIS
El 39,9 % de los encuestados la sitúa como la receta más representativa del archipiélago, mientras que a nivel nacional la tortilla supera por poco a la paella.
La ensaimada es el plato más representativo de Baleares para el 39,9 % de los encuestados en el último estudio sobre Turismo y Gastronomía del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). La consulta sitúa así a una de las elaboraciones más emblemáticas de la repostería tradicional de las Islas como principal referente gastronómico del archipiélago.
El avance provisional de resultados, difundido este miércoles a partir de un muestreo de unas 6.000 personas, recoge qué elaboraciones identifican los ciudadanos con la gastronomía de cada comunidad autónoma y permite dibujar un mapa de los platos y productos que mejor representan, a juicio de los encuestados, la identidad culinaria de cada territorio.
Los platos que identifican a cada comunidad
En otras regiones aparecen recetas estrechamente ligadas a su tradición culinaria. En Andalucía destacan el pescadito frito (40 %), el gazpacho (34,6 %) y el salmorejo (19,6 %); en Aragón, el ternasco (84,4 %); en Asturias, la fabada (81,4 %); en Canarias, las papas arrugadas con mojo picón (59,2 %); y en Cantabria, el cocido montañés (77 %).
El 44,2 % de los encuestados en Castilla y León señala el lechazo asado; el 34,2 % en Cataluña, el pan con tomate; el 78,2 % en la Comunidad Valenciana, la paella; el 39,5 % en Extremadura, el jamón; el 55,9 % en Galicia, los callos; el 76,4 % en Madrid, el cocido madrileño; y el 33,2 % en Murcia, la marinera.
En Navarra, el 31,5 % se decanta por la menestra de verduras; en el País Vasco, el 29,7 % por el bacalao al pil pil; en La Rioja, el 59,1 % por las patatas a la riojana; en Ceuta, el 36,8 % por el pescado; y en Melilla, el 73,8 % por el cuscús.
La tortilla, favorita en el conjunto de España
Más allá de las preferencias autonómicas, la tortilla de patata supera por poco a la paella como el plato español más típico. La primera es elegida por el 62,7 % de los encuestados, frente al 61,1 % que menciona la paella y el 42,7 % que señala el jamón ibérico.
La encuesta también entra en el clásico debate sobre cómo debe prepararse: el 71,2 % prefiere la tortilla con cebolla, frente al 22 % que opta por hacerla sin ella. Además, el 56,3 % considera que debe quedar poco hecha y el 27,2 %, muy hecha.
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