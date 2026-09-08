Michelle Obama disfruta de unos días de descanso en Mallorca tras visitar Menorca

Michelle Obama ha vuelto a elegir Mallorca para pasar unos días de descanso junto a un grupo de amigos y sin su familia.

La presencia de la esposa del expresidente de Estados Unidos Barack Obama no pasó desapercibida este lunes por la noche en Can Alomar, la mansión neogótica del siglo XIX reconvertida en hotel de lujo only adults en plena milla de oro de Palma. Un amplio dispositivo policial permanecía en la puerta del establecimiento para velar por su seguridad.

Un día antes, la exprimera dama estadounidense había escogido otro de los enclaves más exclusivos de la isla para disfrutar de la gastronomía mallorquina: el hotel La Residencia, en Deià.

Michelle Obama llegó a Mallorca procedente de Menorca, donde había aterrizado el pasado viernes a bordo de un Gulfstream G650ER para alojarse posteriormente en un yate. Durante su estancia en la isla vecina combinó la navegación con varias salidas culturales.

Entre ellas, visitó el centro de arte Hauser & Wirth, en la Illa del Rei, acompañada del artista Rashid Johnson, que también cuenta con obra expuesta en el Obama Presidential Center de Chicago.

En la comitiva se encontraba también James Costos, exembajador de Estados Unidos en España y amigo personal de los Obama. Costos ya ha ejercido de anfitrión en anteriores visitas de la exprimera dama a Mallorca y llegó a alojarla en Xarbet, la finca que comparte con Michael Smith en Llubí.

Además de las visitas culturales, Michelle Obama aprovechó su estancia en Menorca para disfrutar de la gastronomía local. En el entorno del puerto de Maó eligió la Cantina para degustar varias tapas.

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La relación de Michelle Obama con Mallorca se remonta a 2010, cuando, durante la presidencia de Barack Obama, visitó la isla y fue recibida en Marivent por los entonces reyes Juan Carlos y Sofía y por Letizia.