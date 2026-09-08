Detienen a un tercer implicado por el incendio de una vivienda en Manacor y las amenazas a sus moradores

La Policía Nacional ha arrestado a un tercer hombre, supuestamente, relacionado con el incendio de una vivienda en Manacor y las amenazas a sus moradores, motivadas por un ajuste de cuentas.

La investigación, llevada a cabo por los agentes de la Brigada de la Policía Judicial de Manacor, ha permitido esclarecer las circunstancias de lo ocurrido, tras varias pesquisas y conocer la presunta autoría y/o colaboración de nuevas personas en el incendio, según ha informado el cuerpo policial.

Con esta nueva detención producida este lunes, los policías nacionales siguen con las gestiones para identificar y localizar a todos los implicados, por lo que la investigación sigue en marcha y no se descartan nuevas detenciones.

Cabe recordar que la Policía Nacional ya había detenido a dos hombres en Manacor por supuestamente prender fuego a una vivienda en la que residían varias personas y, uno de ellos, también por amenazar de muerte con una pistola a los moradores.

Los hechos ocurrieron la madrugada del pasado martes cuando patrullas de la Brigada de Seguridad Ciudadana de fueron comisionadas tras un aviso por amenazas con arma de fuego en una vivienda ubicada a las afueras del municipio.

Según ha informado la Jefatura Superior de Baleares, dos hombres explicaron a los agentes que mientras se encontraban en el interior de la vivienda, alrededor de diez jóvenes, conocidos del pueblo, se presentaron allí exigiéndoles dinero por una deuda no satisfecha.

Los jóvenes comenzaron supuestamente a proferir amenazas de muerte contra ellos pudiendo observar como uno de los presuntos autores portaba una pistola. Ante el temor a que los presuntos autores acometieran contra ellos, se escondieron y huyeron a la carrera del interior de la vivienda, escondiéndose en unos matorrales.

Los agentes iniciaron las gestiones para esclarecer los hechos y realizaron batidas y controles policiales en las entradas y salidas del pueblo.

Paralelamente, una patrulla permaneció junto a las víctimas, siendo trasladadas hasta la vivienda donde se habían producido las amenazas, al llegar observaron como del interior de la misma salía humo y llamas. Los Bomberos y Policía Local estaban actuando para sofocar el incendio.

En ese momento una de las victimas recibió una llamada telefónica de uno de los presuntos autores, que le dijo que se desplazara hasta un punto del pueblo para saldar una deuda. En la llamada el supuesto autor siguió amenazando a los moradores, espetando "muertos de hambre, os vamos a matar ya os hemos dejado sin casa".

Finalmente, los agentes localizaron a dos de los presuntos autores procediendo a su detención por delito de incendio y además a uno de ellos por amenazas.

En vista de los hechos, agentes de Policía Judicial de la Comisaria de Manacor, se hicieron cargo de la investigación para el total esclarecimiento de los hechos efectuando una inspección, junto con agentes de Policía Científica.

Los agentes comprobaron que el incendio había sido provocado localizando un total de cuatro focos del siniestro. Dos de los focos se produjeron en las únicas vías de salida del inmueble.

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Uno de los detenidos provocó daños en los servicios de seguridad de la Comisaría y acometió a los agentes, por lo que fue detenido también como presunto autor de un delito de daños y atentado. En el caso del tercer detenido, se le imputaría un posible delito de incendio.