Instituto Nacional de Estadística
España roza los 50 millones de habitantes con 10,2 millones de personas nacidas fuera
Todas las comunidades autónomas ganan población en el segundo trimestre, con la Comunidad Valenciana a la cabeza
EFE
La población residente en España aumentó en 104.178 personas durante el segundo trimestre del año y se situó en 49.801.559 habitantes a 1 de julio de 2026, el valor máximo de la serie histórica, según la Estadística Continua de Población del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicada este jueves.
El crecimiento poblacional de España se debió al incremento de personas nacidas en el extranjero, ya que el número de nacidas en España disminuyó.
La población nacida en el extranjero -10.291.807 personas- es mayor que la de nacionalidad extranjera, debido a los procesos de adquisición de nacionalidad española.
Por su parte, el número de extranjeros aumentó en 87.197 personas durante el trimestre, hasta 7.437.543. La población de nacionalidad española creció en 16.981.
El mayor número de nuevos migrantes durante el segundo trimestre de 2026 fueron de nacionalidad colombiana (con 34.000 llegadas a España), la venezolana (23.300) y la marroquí (21.100).
Por su parte, las nacionalidades más numerosas de los emigrantes que salen de España fueron la colombiana (con 11.500 salidas), la marroquí (10.900) y la venezolana (5.900).
En términos anuales, el crecimiento poblacional estimado fue de 444.205 personas.
El número de hogares se situó en 19.874.860 a 1 de julio de 2026, con un aumento de 58.794 durante el segundo trimestre de 2026.
Crece población en todas las comunidades
La Comunidad valenciana (0,43 %), Islas Baleares (0,36 %), Principado de Asturias (0,29 %) y Murcia (0,29 %) experimentaron los mayores aumentos de población, que se produjeron en todas las comunidades y ciudades autónomas.
También se sitúan por encima de la media de aumento poblacional, que es 0,21 %- Aragón (0,28 %), Castilla-La Mancha (0,28 %) y Cataluña (0,27 %).
Por debajo, crecieron Cantabria (0,20 %) Comunidad de Madrid (0,18 %) Galicia (0,17 %) Castilla y León (0,14 %) Melilla (0,13 %) Comunidad Foral de Navarra (0,12 %) País Vasco (0,12 %) Andalucía (0,10 %) Ceuta (0,09 %), La Rioja (0,09 %) Extremadura (0,05 %) y Canarias (0,03 %).
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